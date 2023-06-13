ФТС попросила суд заблокировать слияние Microsoft и Activision Blizzard
Регулятор еще в декабре прошлого года объявил о намерении заблокировать сделку, поскольку она, по его оценке, даст Microsoft чрезмерное преимущество над конкурентами на рынках консолей и облачных игр. Но судебный процесс по этому делу во внутреннем административном суде самой ФТС должен начаться только в августе.
При этом Microsoft и Activision «дали понять», по оценке комиссии, что сделка может быть закрыта уже в конце этой недели. Reuters при этом напоминает, что Microsoft планировала закрыть ее до конца 2023 финансового года – он истекает в этом месяце.
«В свете публичных сообщений о том, что Microsoft и Activision Blizzard рассматривают возможность закрытия своей сделки в ближайшее время, мы подали запрос на временный судебный запрет, чтобы помешать им закрыть сделку, пока продолжается проверка», – заявил представитель ФТС.
В Microsoft сообщили, что «приветствуют» возможность представить это дело в федеральном суде. Эксперты по антимонопольному праву при этом ожидают «нелегкой борьбы», которую ФТС придется вести, чтобы убедить суд заблокировать сделку, отмечает Reuters.
О сделке стало известно в январе прошлого года. Microsoft сообщила о ее согласовании, назвав крупнейшей в истории гейминга (и своей собственной). Стоимость сделки с Activision Blizzard составляет $68,7 млрд ($95 за акцию). По оценке Financial Times, если сделка состоится, Microsoft станет третьей по величине игровой компанией по выручке после китайской Tencent и японской Sony.
В апреле Британское управление по конкуренции и рынкам (CMA) заблокировало слияние Microsoft и Activision Blizzard, опасаясь, что технологический гигант сделает игры одного из крупнейших разработчиков и издателей игр эксклюзивными для своего собственного облачного игрового сервиса. В мае Еврокомиссия одобрила слияние Microsoft и Activision Blizzard при условии, что Microsoft будет придерживаться нескольких условий.