«Шереметьево» перешло на отечественное решение для обмена информацией

Шина – это своеобразный посредник, который объединяет все системы в единую сеть, чтобы они работали синхронно и без сбоев, даже если используют разные форматы данных или протоколы связи, объясняет руководитель IT-подразделения агентства «Полилог» Людмила Богатырева. В шинах аэропортовых сообщений задействовано много интеграций и взаимосвязей, прежде всего с созданной Минтрансом авиационной сервисной платформой, уточняет руководитель центра компетенций компании «Девелоника» (ГК Softline) Андрей Преображенский. Решение обеспечивает обмен данными более чем 50 аэропортов страны и отечественных авиакомпаний. Также шина интегрирует системы регистрации пассажиров (DCS; Departure Control System), системы приема и контроля багажа, обработки информации о рейсах, принятия совместных решений между аэропортом и авиакомпаниями по планированию операций и управлению ресурсами, перечисляет он.