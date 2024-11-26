Для обучения нейросетей потребовалась облегченная синтетика

Ассоциация больших данных (АБД, объединяет «Яндекс», VK, Avito, «Сбер», Т-банк, ВТБ, «Ростелеком», «Мегафон», МТС, «Билайн» и др.) предложила ввести понятие облегченных данных, для которых могли бы действовать менее строгие правила охраны по сравнению с персональными данными (ПД). С такой инициативой выступил директор АБД Глеб Шуклин 25 ноября на заседании совета по вопросам интеллектуальной собственности при председателе Совета Федерации.