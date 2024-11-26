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Для обучения нейросетей потребовалась облегченная синтетика

Участники рынка предложили упростить оборот таких данных
Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости

Ассоциация больших данных (АБД, объединяет «Яндекс», VK, Avito, «Сбер», Т-банк, ВТБ, «Ростелеком», «Мегафон», МТС, «Билайн» и др.) предложила ввести понятие облегченных данных, для которых могли бы действовать менее строгие правила охраны по сравнению с персональными данными (ПД). С такой инициативой выступил директор АБД Глеб Шуклин 25 ноября на заседании совета по вопросам интеллектуальной собственности при председателе Совета Федерации.

«Важно выделить в объекты облегченной охраны категории данных, доступ к которым должен быть облегчен в силу самого характера таких данных, – заявил Шуклин. – Например, синтетические данные. Такой тип крайне важен для тренировки моделей искусственного интеллекта (ИИ)».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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