Интеграторы и дистрибуторы еще ощущают нехватку софта для виртуализации

Часть российских IT-дистрибуторов и интеграторов ощущают нехватку ПО для виртуализации. Среди 144 опрошенных представителей бизнеса, работающих в 26 городах, с дефицитом столкнулись 12%, следует из результатов опроса, проведенного дистрибутором OCS. Среди сложностей опрошенные отмечают задержки в поставках и софт, не отвечающий запросам рынка.