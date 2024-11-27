Интеграторы и дистрибуторы еще ощущают нехватку софта для виртуализации

Интеграторы и дистрибуторы еще ощущают нехватку софта для виртуализацииВ реестре Минцифры значится уже более 70 отечественных разработок для этих целей
Часть российских IT-дистрибуторов и интеграторов ощущают нехватку ПО для виртуализации. Среди 144 опрошенных представителей бизнеса, работающих в 26 городах, с дефицитом столкнулись 12%, следует из результатов опроса, проведенного дистрибутором OCS. Среди сложностей опрошенные отмечают задержки в поставках и софт, не отвечающий запросам рынка.
В реестр отечественных IT-решений, который ведет Минцифры, внесено более 70 программ такого класса. «Ведомости» направили запрос в министерство.
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