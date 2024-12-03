«Икс холдинг» запустит производство спутников в московском технопарке ЗиЛ

Группа «Икс холдинг» в 2025 г. запустит новый инженерно-производственный центр на территории технопарка ЗиЛ в Москве. Холдинг договорился с девелопером проекта ND Group (входит в ГК «Итэлма») о долгосрочной аренде офисно-производственных помещений на 46 900 кв. м. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Икс холдинга» и подтвердил представитель «Итэлмы».