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«Икс холдинг» запустит производство спутников в московском технопарке ЗиЛ

Для этого компания заключила крупнейшую в 2024 году сделку по аренде производственной недвижимости
Екатерина Кинякина
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«Бюро 1440» в ближайшие годы должно обеспечить покрытие территории России спутниковым интернетом
«Бюро 1440» в ближайшие годы должно обеспечить покрытие территории России спутниковым интернетом / Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Группа «Икс холдинг» в 2025 г. запустит новый инженерно-производственный центр на территории технопарка ЗиЛ в Москве. Холдинг договорился с девелопером проекта ND Group (входит в ГК «Итэлма») о долгосрочной аренде офисно-производственных помещений на 46 900 кв. м. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Икс холдинга» и подтвердил представитель «Итэлмы».

Общий арендный платеж составит более 1,5 млрд руб. в год, рассказал собеседник, близкий к одной из сторон сделки. Таким образом, сделка станет крупнейшей на рынке аренды офисно-производственной недвижимости, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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