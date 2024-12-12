Эксперты ЭИСИ приравняли ИИ к ядерному оружию

Что говорит статистика

Руководитель департамента политических исследований ВЦИОМа Михаил Мамонов представил данные недавних социологических исследований. Сейчас, по данным ВЦИОМа, 63% россиян заявляют о том, что они применяют технологии ИИ в своей жизни. При этом среди самых молодых, так называемых поколений зумеров и младших миллениалов, этот показатель выше – он составляет почти 90%. Прежде всего россияне воспринимают ИИ как инструмент для помощи, поэтому приоритет отдается использованию голосовых помощников, чат-ботов и так далее.

При этом сохраняется настороженность по сферам применения ИИ, признают во ВЦИОМе. Примерно каждый шестой россиянин заявляет о том, что ИИ должен использоваться во всех сферах. Две трети заявляют о том, что нужно использовать лишь только в некоторых, а 10% считают, что его вообще не надо использовать. Мамонов отметил, что этот показатель имеет возрастную специфику, старшее поколение воспринимает ИИ более настороженно.

При этом те сферы, где предполагаются высокие уровни экспертизы и ответственности, а именно государственное управление, безопасность, экономика, показывают значительно более низкий уровень доверия.

По данным ВЦИОМа, порядка 80% опрошенных ожидают создания системы контроля за использованием технологий ИИ. Они заявляют, что требуется обязательное участие человека в оценке этичности продуктов, решений, созданных ИИ, а сам ИИ не в состоянии оценить деятельность и результаты своей деятельности по критерию этичности. Противоположного мнения придерживаются всего 10% респондентов.