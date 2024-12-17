Госсектор на треть сократил закупки отечественного софта

Госсектор на треть сократил закупки отечественного софтаБольше всего программных решений приобретает правительство Москвы
В 2024 г. госорганы и госкомпании потратили на закупки российского программного обеспечения (ПО) и IT-услуг на 36% меньше, чем в 2023 г., выяснили аналитики «РТС-тендера» («Ведомости» ознакомились со статистикой). Всего госучреждения и ведомства приобрели программных продуктов на 144 млрд руб., а компании с госучастием – на 52 млрд руб. Таким образом, госсектор потратил на российское ПО в 2024 г. 196 млрд руб.
Количество заказчиков российского ПО в органах власти и госорганизациях также снизилось год к году на 23% до 14 100, подсчитали аналитики «РТС-тендера». 10 700 госучреждений проводили закупки программных продуктов по 44-ФЗ, и 3400 госкомпаний – по 223-ФЗ.
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