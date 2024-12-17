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Госсектор на треть сократил закупки отечественного софта

Больше всего программных решений приобретает правительство Москвы
Анна Устинова
Основной статьей расходов на приобретение ПО и IT-услуг является заказная разработка для развития функционала госинформсистем
Основной статьей расходов на приобретение ПО и IT-услуг является заказная разработка для развития функционала госинформсистем / Андрей Гордеев / Ведомости

В 2024 г. госорганы и госкомпании потратили на закупки российского программного обеспечения (ПО) и IT-услуг на 36% меньше, чем в 2023 г., выяснили аналитики «РТС-тендера» («Ведомости» ознакомились со статистикой). Всего госучреждения и ведомства приобрели программных продуктов на 144 млрд руб., а компании с госучастием – на 52 млрд руб. Таким образом, госсектор потратил на российское ПО в 2024 г. 196 млрд руб.

Количество заказчиков российского ПО в органах власти и госорганизациях также снизилось год к году на 23% до 14 100, подсчитали аналитики «РТС-тендера». 10 700 госучреждений проводили закупки программных продуктов по 44-ФЗ, и 3400 госкомпаний – по 223-ФЗ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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