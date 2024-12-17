Госсектор на треть сократил закупки отечественного софта

В 2024 г. госорганы и госкомпании потратили на закупки российского программного обеспечения (ПО) и IT-услуг на 36% меньше, чем в 2023 г., выяснили аналитики «РТС-тендера» («Ведомости» ознакомились со статистикой). Всего госучреждения и ведомства приобрели программных продуктов на 144 млрд руб., а компании с госучастием – на 52 млрд руб. Таким образом, госсектор потратил на российское ПО в 2024 г. 196 млрд руб.