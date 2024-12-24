За 2024 год российские специалисты нашли в софте 100 уязвимостей нулевого дня

За 11 месяцев 2024 г. команда исследователей Positive Technologies обнаружила 100 уязвимостей нулевого дня (уязвимость, о которой не знают сами авторы ПО) в продуктах мировых и отечественных разработчиков, рассказала «Ведомостям» руководитель группы координированного раскрытия уязвимостей Диана Абдурахманова. 75 найденных уязвимостей имели критический характер, т. е. через них злоумышленники могут получить полный доступ к IТ-системам компаний, уточнила она.