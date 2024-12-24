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За 2024 год российские специалисты нашли в софте 100 уязвимостей нулевого дня

Речь идет о таких «дырках», о которых не знают даже сами разработчики ПО
Мария Арялина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

За 11 месяцев 2024 г. команда исследователей Positive Technologies обнаружила 100 уязвимостей нулевого дня (уязвимость, о которой не знают сами авторы ПО) в продуктах мировых и отечественных разработчиков, рассказала «Ведомостям» руководитель группы координированного раскрытия уязвимостей Диана Абдурахманова. 75 найденных уязвимостей имели критический характер, т. е. через них злоумышленники могут получить полный доступ к IТ-системам компаний, уточнила она.

В частности, исследователи Positive Technologies обнаружили уязвимость в Windows, которая позволяла хакеру получить контроль над системой и использовать данные для дальнейшего развития атаки. Была выявлена «дырка» в антивирусе ESET Internet Security, которая позволяла удалять любые файлы или получить права доступа к отдельным процессам. А уязвимость в популярной системе для видеоконференций Yealink давала любому злоумышленнику возможность без авторизации получить учетные данные всех пользователей системы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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