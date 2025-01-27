Роскомнадзор начал блокировать целые сайты с фейками об СВО

Роскомнадзор начал блокировать целые сайты с фейками об СВОРаньше ведомство закрывало доступ к отдельным страницам, но сами ресурсы могли продолжать работу
В 2024 г. по требованию Роскомнадзора (РКН) было заблокировано или удалено почти в 2,5 раза меньше материалов, содержавших фейки об СВО, чем годом ранее. Если в 2023 г. был ограничен доступ к 66 400 материалам, то в 2024 г. – к 27 400. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель РКН.
Чаще всего фейки об СВО в 2023 и 2024 гг. размещали на иностранных площадках – в мессенджере Telegram и на видеохостинге Youtube, сообщил собеседник. При этом российские площадки оперативно удаляли противоправные материалы, подчеркнул он.
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