Роскомнадзор начал блокировать целые сайты с фейками об СВО

В 2024 г. по требованию Роскомнадзора (РКН) было заблокировано или удалено почти в 2,5 раза меньше материалов, содержавших фейки об СВО, чем годом ранее. Если в 2023 г. был ограничен доступ к 66 400 материалам, то в 2024 г. – к 27 400. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель РКН.