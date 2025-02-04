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«Лаборатория Касперского» выявила первый вирус для кражи данных с фото в iPhone

Ранее такие троянцы встречались только в Android-приложениях
Мария Арялина
Екатерина Кинякина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

«Лаборатория Касперского» обнаружила ранее неизвестный троянец, который крадет данные с фото на зараженных смартфонах. Вирус был обнаружен и в App Store, и в Google Play в 20 поддельных приложениях мессенджеров, ИИ-ассистентов, приложений для доставки еды и доступа к криптобирже, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Программы, в которые был встроен вредоносный фреймворк, скачали из Google Play более 242 000 раз, уточнил он.

Специалисты «Лаборатории Касперского» назвали троянец SparkCat (от англ. «мерцающий кот»). После скачивания и запуска на устройстве поддельное приложение запрашивает доступ к просмотру фото и с помощью оптического распознавания символов (OCR) анализирует текст на изображениях в галерее, объяснил представитель компании. Если стилер обнаруживает ключевые слова, то отправляет картинку злоумышленникам, добавил собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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