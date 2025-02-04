«Лаборатория Касперского» выявила первый вирус для кражи данных с фото в iPhone

«Лаборатория Касперского» выявила первый вирус для кражи данных с фото в iPhoneРанее такие троянцы встречались только в Android-приложениях
«Лаборатория Касперского» обнаружила ранее неизвестный троянец, который крадет данные с фото на зараженных смартфонах. Вирус был обнаружен и в App Store, и в Google Play в 20 поддельных приложениях мессенджеров, ИИ-ассистентов, приложений для доставки еды и доступа к криптобирже, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Программы, в которые был встроен вредоносный фреймворк, скачали из Google Play более 242 000 раз, уточнил он.
Специалисты «Лаборатории Касперского» назвали троянец SparkCat (от англ. «мерцающий кот»). После скачивания и запуска на устройстве поддельное приложение запрашивает доступ к просмотру фото и с помощью оптического распознавания символов (OCR) анализирует текст на изображениях в галерее, объяснил представитель компании. Если стилер обнаруживает ключевые слова, то отправляет картинку злоумышленникам, добавил собеседник.