В 2024 году компании в среднем подвергались DDoS-атакам почти каждую неделю

На одну российскую компанию в прошлом году в среднем приходилось почти 50 DDoS-атак, рассказал представитель работающей в сфере интернет-безопасности (ИБ) компании Selectel. Расчет был сделан на основе данных 25 000 клиентов Selectel. За весь год было отражено 112 171 DDoS-атака, при этом 80 700 атак пришлось на второе полугодие, уточнил собеседник.