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В 2024 году компании в среднем подвергались DDoS-атакам почти каждую неделю

Большая часть атак пришлась на второе полугодие
Мария Арялина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

На одну российскую компанию в прошлом году в среднем приходилось почти 50 DDoS-атак, рассказал представитель работающей в сфере интернет-безопасности (ИБ) компании Selectel. Расчет был сделан на основе данных 25 000 клиентов Selectel. За весь год было отражено 112 171 DDoS-атака, при этом 80 700 атак пришлось на второе полугодие, уточнил собеседник.

Специалисты ИБ-компании RED Security зафиксировали почти 68 000 DDoS-атак на веб-ресурсы своих заказчиков, причем большая часть из них также пришлась на второе полугодие, рассказал технический руководитель направления Anti-DDoS компании RED Security (ранее – МТС RED) Дмитрий Монахов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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