В 2024 году компании в среднем подвергались DDoS-атакам почти каждую неделю

В 2024 году компании в среднем подвергались DDoS-атакам почти каждую неделюБольшая часть атак пришлась на второе полугодие
На одну российскую компанию в прошлом году в среднем приходилось почти 50 DDoS-атак, рассказал представитель работающей в сфере интернет-безопасности (ИБ) компании Selectel. Расчет был сделан на основе данных 25 000 клиентов Selectel. За весь год было отражено 112 171 DDoS-атака, при этом 80 700 атак пришлось на второе полугодие, уточнил собеседник.
Специалисты ИБ-компании RED Security зафиксировали почти 68 000 DDoS-атак на веб-ресурсы своих заказчиков, причем большая часть из них также пришлась на второе полугодие, рассказал технический руководитель направления Anti-DDoS компании RED Security (ранее – МТС RED) Дмитрий Монахов.
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