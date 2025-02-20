Максут Шадаев: летом 2025 г. запретят рекламные спам-обзвоны

Максут Шадаев: летом 2025 г. запретят рекламные спам-обзвоныЭксперты считают, что такие звонки невозможно исключить полностью
Летом 2025 г. будет реализован запрет на рекламные спам-обзвоны. Все звонки, исходящие от организаций, будут промаркированы, а абонент сможет установить запрет на получение рекламных звонков в личном кабинете своего телекомоператора. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» 19 февраля 2025 г.
Это одна из 30 мер, вошедших в законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, который был одобрен правительством и внесен в Госдуму 16 февраля 2025 г.
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