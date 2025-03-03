Фонд «Восход» Владимира Потанина инвестирует в российский аналог Neuralink

Размер полученной фондом доли Саркисов не прокомментировал. Но из СПАРК следует, что у ООО «Нейроимпланты Элвис» с фондом «Восход» заключен договор инвестиционного товарищества, на условиях которого фонд получил долю 35% в компании 23 января 2025 г. Таким образом, вся компания Elvis в ходе сделки была оценена примерно в 870 млн руб.