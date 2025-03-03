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Фонд «Восход» Владимира Потанина инвестирует в российский аналог Neuralink

Эксперты напоминают, что в нейроинтерфейсы уже вкладывались Илон Маск, Джефф Безос и Билл Гейтс
Ника Сизова
Ведомости
Ведомости

Венчурный фонд «Восход», якорным инвестором которого выступает холдинг «Интеррос» Владимира Потанина, вложил 305 млн руб. в компанию – разработчика нейроинтерфейсов для лечения сенсорных нарушений Elvis. «Восход» получил долю в капитале, рассказал «Ведомостям» управляющий партнер фонда Руслан Саркисов. Факт сделки подтвердил генеральный директор ООО «Нейроимпланты Элвис» (юрлицо Elvis) Денис Кулешов.

Размер полученной фондом доли Саркисов не прокомментировал. Но из СПАРК следует, что у ООО «Нейроимпланты Элвис» с фондом «Восход» заключен договор инвестиционного товарищества, на условиях которого фонд получил долю 35% в компании 23 января 2025 г. Таким образом, вся компания Elvis в ходе сделки была оценена примерно в 870 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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