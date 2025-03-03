Фонд «Восход» Владимира Потанина инвестирует в российский аналог Neuralink

Фонд «Восход» Владимира Потанина инвестирует в российский аналог NeuralinkЭксперты напоминают, что в нейроинтерфейсы уже вкладывались Илон Маск, Джефф Безос и Билл Гейтс
Венчурный фонд «Восход», якорным инвестором которого выступает холдинг «Интеррос» Владимира Потанина, вложил 305 млн руб. в компанию – разработчика нейроинтерфейсов для лечения сенсорных нарушений Elvis. «Восход» получил долю в капитале, рассказал «Ведомостям» управляющий партнер фонда Руслан Саркисов. Факт сделки подтвердил генеральный директор ООО «Нейроимпланты Элвис» (юрлицо Elvis) Денис Кулешов.
Размер полученной фондом доли Саркисов не прокомментировал. Но из СПАРК следует, что у ООО «Нейроимпланты Элвис» с фондом «Восход» заключен договор инвестиционного товарищества, на условиях которого фонд получил долю 35% в компании 23 января 2025 г. Таким образом, вся компания Elvis в ходе сделки была оценена примерно в 870 млн руб.
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