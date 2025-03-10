Российские компании смогут сэкономить более 4 трлн рублей в год благодаря ИИ

Российские компании смогут сэкономить более 4 трлн рублей в год благодаря ИИНо внедрение ИИ-решений далеко не всегда дает существенный рост экономических показателей
Решения на базе искусственного интеллекта (ИИ) могут выполнять около 34% рутинных задач одной трети офисных сотрудников. Это позволит бизнесу экономить до 4,13 трлн руб. в год, подсчитали эксперты компании – разработчика решений для бизнес-аналитики «Инфомаксимум».
Согласно исследованию «Инфомаксимума», более трети офисных сотрудников заняты в профессиях и сферах, которые могут быть частично или полностью автоматизированы с помощью нейросетей. Среди основных специальностей, которые могут быть автоматизированы, – работа в сфере клиентского обслуживания, а также все, что связано со сбором и анализом данных.
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