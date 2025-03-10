Российские компании смогут сэкономить более 4 трлн рублей в год благодаря ИИ

Согласно исследованию «Инфомаксимума», более трети офисных сотрудников заняты в профессиях и сферах, которые могут быть частично или полностью автоматизированы с помощью нейросетей. Среди основных специальностей, которые могут быть автоматизированы, – работа в сфере клиентского обслуживания, а также все, что связано со сбором и анализом данных.