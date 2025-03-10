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/ Менеджмент

Российские компании смогут сэкономить более 4 трлн рублей в год благодаря ИИ

Но внедрение ИИ-решений далеко не всегда дает существенный рост экономических показателей
Ника Сизова
Далеко не каждая организация, внедрившая ИИ-решения, может похвастаться существенным ростом экономических показателей
Далеко не каждая организация, внедрившая ИИ-решения, может похвастаться существенным ростом экономических показателей / Максим Стулов / Ведомости

Решения на базе искусственного интеллекта (ИИ) могут выполнять около 34% рутинных задач одной трети офисных сотрудников. Это позволит бизнесу экономить до 4,13 трлн руб. в год, подсчитали эксперты компании – разработчика решений для бизнес-аналитики «Инфомаксимум».

Согласно исследованию «Инфомаксимума», более трети офисных сотрудников заняты в профессиях и сферах, которые могут быть частично или полностью автоматизированы с помощью нейросетей. Среди основных специальностей, которые могут быть автоматизированы, – работа в сфере клиентского обслуживания, а также все, что связано со сбором и анализом данных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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