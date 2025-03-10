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Гендиректор «Билайна» рассказал о инвестициях в развитие сети

Сергей Анохин дал интервью «Ведомостям»
Екатерина Кинякина
Ника Сизова
Ведомости
Ведомости

Генеральный директор «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Сергей Анохин дал интервью «Ведомостям», в котором рассказал о ключевых вызовах, с которыми сталкивается российский телеком, и о том, как оператор адаптируется к новым реалиям.

Анохин отметил, что схемы злоумышленников постоянно эволюционируют и оператор вынужден разрабатывать новые механизмы защиты. Одним из таких решений стала защита от мошеннических звонков в мессенджерах. Окончательное решение проблемы требует как кооперации игроков рынка, так и участия государства.

Также гендиректор «Билайна» отметил, что импортозамещение остается важнейшей задачей для операторов. Пока в России нет полностью отечественных базовых станций, но «Билайн» тестирует оборудование компаний «Ядро» и «Протей». Ожидается, что в ближайшие годы отечественные разработки смогут частично заменить решения западных вендоров.

При этом Анохин подчеркнул, что развертывание 5G требует не только готовности оборудования и частотного спектра, но и экономической целесообразности: пока эта технология востребована в первую очередь в B2B-сегменте.

По словам топ-менеджера, компания сознательно отказалась от некоторых направлений, что позволило повысить маржинальность и улучшить качество услуг.

Подробнее – на сайте vedomosti.ru и в газете за 11 марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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