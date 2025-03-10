Гендиректор «Билайна» рассказал о инвестициях в развитие сети

Гендиректор «Билайна» рассказал о инвестициях в развитие сетиСергей Анохин дал интервью «Ведомостям»
Генеральный директор «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Сергей Анохин дал интервью «Ведомостям», в котором рассказал о ключевых вызовах, с которыми сталкивается российский телеком, и о том, как оператор адаптируется к новым реалиям.
Анохин отметил, что схемы злоумышленников постоянно эволюционируют и оператор вынужден разрабатывать новые механизмы защиты. Одним из таких решений стала защита от мошеннических звонков в мессенджерах. Окончательное решение проблемы требует как кооперации игроков рынка, так и участия государства.
Также гендиректор «Билайна» отметил, что импортозамещение остается важнейшей задачей для операторов. Пока в России нет полностью отечественных базовых станций, но «Билайн» тестирует оборудование компаний «Ядро» и «Протей». Ожидается, что в ближайшие годы отечественные разработки смогут частично заменить решения западных вендоров.
При этом Анохин подчеркнул, что развертывание 5G требует не только готовности оборудования и частотного спектра, но и экономической целесообразности: пока эта технология востребована в первую очередь в B2B-сегменте.
По словам топ-менеджера, компания сознательно отказалась от некоторых направлений, что позволило повысить маржинальность и улучшить качество услуг.