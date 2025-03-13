Утекшие из российских компаний данные продаются менее чем за $500

Утекшие из российских компаний данные продаются менее чем за $500Впрочем, неизвестных ранее данных в новых утечках практически не встречается, отмечают эксперты
Средняя стоимость каждой украденной базы данных из систем российских компаний в 2024 г. составила $450. В среднем по миру в 55% таких объявлений указана цена ниже $1000 и только в 6% публикаций стоимость информации превышает $10 000. К таким выводам пришли аналитики Positive Technologies, проанализировав 3500 объявлений на теневых форумах за второе полугодие 2024 г. Какое количество из них относится к России, в компании не уточнили.
Стоимость самой дорогой российской базы данных в объявлениях, опубликованных в даркнете в 2024 г., составила $3000. Однако во многих объявлениях цена договорная, поэтому на практике она может оказаться выше, уточняет руководитель развития бизнеса по защите данных Positive Technologies Виктор Рыжков. Обычно цена складывается из уникальности данных, их типа, актуальности, размера выборки и значимости компании, уточнил он.