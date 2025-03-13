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/ Технологии

Утекшие из российских компаний данные продаются менее чем за $500

Впрочем, неизвестных ранее данных в новых утечках практически не встречается, отмечают эксперты
Мария Арялина
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Средняя стоимость каждой украденной базы данных из систем российских компаний в 2024 г. составила $450. В среднем по миру в 55% таких объявлений указана цена ниже $1000 и только в 6% публикаций стоимость информации превышает $10 000. К таким выводам пришли аналитики Positive Technologies, проанализировав 3500 объявлений на теневых форумах за второе полугодие 2024 г. Какое количество из них относится к России, в компании не уточнили.

Стоимость самой дорогой российской базы данных в объявлениях, опубликованных в даркнете в 2024 г., составила $3000. Однако во многих объявлениях цена договорная, поэтому на практике она может оказаться выше, уточняет руководитель развития бизнеса по защите данных Positive Technologies Виктор Рыжков. Обычно цена складывается из уникальности данных, их типа, актуальности, размера выборки и значимости компании, уточнил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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