Утекшие из российских компаний данные продаются менее чем за $500

Средняя стоимость каждой украденной базы данных из систем российских компаний в 2024 г. составила $450. В среднем по миру в 55% таких объявлений указана цена ниже $1000 и только в 6% публикаций стоимость информации превышает $10 000. К таким выводам пришли аналитики Positive Technologies, проанализировав 3500 объявлений на теневых форумах за второе полугодие 2024 г. Какое количество из них относится к России, в компании не уточнили.