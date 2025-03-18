Производитель SberDevices сменит генерального директора

Представитель SberDevices подтвердил, что глава компании Денис Филиппов (занимает должность с 2022 г. – «Ведомости») принял решение покинуть свой пост в апреле и продолжить карьеру за пределами компании. «Компания продолжает активно работать над созданием продуктов в области потребительской электроники, а также реализовывать амбициозные задачи в сфере развития технологий искусственного интеллекта», – уточнили в пресс-службе SberDevices.