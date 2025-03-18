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Производитель SberDevices сменит генерального директора

Решение может быть связано с финансовыми показателями, считают эксперты
Ника Сизова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В бывшей «дочке» Сбербанка ООО «Салютдевайсы», по-прежнему выпускающей умные колонки, телевизоры и другую электронику под брендом SberDevices, в ближайшее время сменится генеральный директор. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к вендору, и источник в крупной IT-компании.

Представитель SberDevices подтвердил, что глава компании Денис Филиппов (занимает должность с 2022 г. – «Ведомости») принял решение покинуть свой пост в апреле и продолжить карьеру за пределами компании. «Компания продолжает активно работать над созданием продуктов в области потребительской электроники, а также реализовывать амбициозные задачи в сфере развития технологий искусственного интеллекта», – уточнили в пресс-службе SberDevices.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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