Производитель SberDevices сменит генерального директора

Производитель SberDevices сменит генерального директораРешение может быть связано с финансовыми показателями, считают эксперты
В бывшей «дочке» Сбербанка ООО «Салютдевайсы», по-прежнему выпускающей умные колонки, телевизоры и другую электронику под брендом SberDevices, в ближайшее время сменится генеральный директор. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к вендору, и источник в крупной IT-компании.
Представитель SberDevices подтвердил, что глава компании Денис Филиппов (занимает должность с 2022 г. – «Ведомости») принял решение покинуть свой пост в апреле и продолжить карьеру за пределами компании. «Компания продолжает активно работать над созданием продуктов в области потребительской электроники, а также реализовывать амбициозные задачи в сфере развития технологий искусственного интеллекта», – уточнили в пресс-службе SberDevices.
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