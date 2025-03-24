Российские компании в области БАС нарастили долю в мировом рынке

Российский рынок беспилотных авиационных систем (БАС) в 2024 г. составил 7% от общемирового, или 250 млрд руб. при курсе 105 руб. за $1, подсчитал фонд SK Capital. Общемировая оценка рынка БАС, которую использует SK Capital, составляет $34 млрд. В 2023 г. выручка российских компаний в сфере БАС как в гражданском, так и в оборонном секторе составляла в совокупности от 3 до 6% мирового рынка.