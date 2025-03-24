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Российские компании в области БАС нарастили долю в мировом рынке

Дальнейшему росту будут препятствовать существующие регуляторные барьеры
Мария Арялина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российский рынок беспилотных авиационных систем (БАС) в 2024 г. составил 7% от общемирового, или 250 млрд руб. при курсе 105 руб. за $1, подсчитал фонд SK Capital. Общемировая оценка рынка БАС, которую использует SK Capital, составляет $34 млрд. В 2023 г. выручка российских компаний в сфере БАС как в гражданском, так и в оборонном секторе составляла в совокупности от 3 до 6% мирового рынка.

В 2024 г. гражданский рынок БАС в России составил 32 млрд руб., причем из них 20 млрд руб. пришлось на рынок мониторинга, подсчитали эксперты SK Capital. Рынок БАС для гособоронзаказа (ГОЗ) составил 218 млрд руб. Для оценки ГОЗа аналитики собрали информацию по компаниям, работающим в этом сегменте, из открытых источников, уточнил управляющий директор SK Capital по стратегическим проектам Сергей Федосеев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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