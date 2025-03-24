Российские компании в области БАС нарастили долю в мировом рынке

Российские компании в области БАС нарастили долю в мировом рынкеДальнейшему росту будут препятствовать существующие регуляторные барьеры
Российский рынок беспилотных авиационных систем (БАС) в 2024 г. составил 7% от общемирового, или 250 млрд руб. при курсе 105 руб. за $1, подсчитал фонд SK Capital. Общемировая оценка рынка БАС, которую использует SK Capital, составляет $34 млрд. В 2023 г. выручка российских компаний в сфере БАС как в гражданском, так и в оборонном секторе составляла в совокупности от 3 до 6% мирового рынка.
В 2024 г. гражданский рынок БАС в России составил 32 млрд руб., причем из них 20 млрд руб. пришлось на рынок мониторинга, подсчитали эксперты SK Capital. Рынок БАС для гособоронзаказа (ГОЗ) составил 218 млрд руб. Для оценки ГОЗа аналитики собрали информацию по компаниям, работающим в этом сегменте, из открытых источников, уточнил управляющий директор SK Capital по стратегическим проектам Сергей Федосеев.