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GS Group сделает микросхемы для российского автопрома

В среднем на один автомобиль может понадобиться не менее 350 чипов
Анна Устинова
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российский инвестиционно-промышленный холдинг GS Group станет поставщиком микросхем для электронных блоков и модулей, которые необходимы для работы систем управления, торможения и климат-контроля автомобиля. Об этом «Ведомостям» рассказал генеральный директор отечественного предприятия по производству микроэлектроники GS Nanotech (входит в структуру GS Group) Сергей Пластинин. По его словам, завод уже отгрузил пробную партию микросхем. Заказчика партии, количество схем и их стоимость собеседник не раскрыл.

GS Group будет корпусировать микросхемы и отправлять их поставщикам конечной продукции для автопрома, например российскому разработчику и производителю электронных решений для автотранспорта «Итэлма», а те будут производить из них системы и модули для конечного потребителя, например «АвтоВАЗа», уточнил Пластинин. Завод GS Nanotech уже получил необходимые сертификаты по стандартам для выпуска электронной компонентной базы (ЭКБ), применяемой в автопроме, подчеркнул он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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