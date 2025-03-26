GS Group сделает микросхемы для российского автопрома

GS Group сделает микросхемы для российского автопромаВ среднем на один автомобиль может понадобиться не менее 350 чипов
Российский инвестиционно-промышленный холдинг GS Group станет поставщиком микросхем для электронных блоков и модулей, которые необходимы для работы систем управления, торможения и климат-контроля автомобиля. Об этом «Ведомостям» рассказал генеральный директор отечественного предприятия по производству микроэлектроники GS Nanotech (входит в структуру GS Group) Сергей Пластинин. По его словам, завод уже отгрузил пробную партию микросхем. Заказчика партии, количество схем и их стоимость собеседник не раскрыл.
GS Group будет корпусировать микросхемы и отправлять их поставщикам конечной продукции для автопрома, например российскому разработчику и производителю электронных решений для автотранспорта «Итэлма», а те будут производить из них системы и модули для конечного потребителя, например «АвтоВАЗа», уточнил Пластинин. Завод GS Nanotech уже получил необходимые сертификаты по стандартам для выпуска электронной компонентной базы (ЭКБ), применяемой в автопроме, подчеркнул он.