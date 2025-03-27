Минпромторг предложил «Яндексу» и «Сберу» поработать над софтом для роботов

Минпромторг предложил «Яндексу» и «Сберу» поработать над софтом для роботовЭтот унифицированный стандарт ПО должен стать базой для массовой роботизации России
Минпромторг совместно с «Яндексом» и Сбербанком разрабатывает унифицированный стандарт ПО для промышленных роботов. Об этом рассказал начальник отдела департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Руслан Ахмедов на круглом столе «Промышленная роботизация в России» в Kept. Стандарт должен быть готов к лету 2025 г., уточнил он.
«Мы разделяем разработчиков ПО и производителей роботов», – отметил Ахмедов. По его словам, в Минпромторге считают, что производителям роботов следует заниматься именно «железом», а проблему с ПО Минпромторг поможет решить совместно с указанными компаниями.
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