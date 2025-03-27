Минпромторг предложил «Яндексу» и «Сберу» поработать над софтом для роботов

Минпромторг совместно с «Яндексом» и Сбербанком разрабатывает унифицированный стандарт ПО для промышленных роботов. Об этом рассказал начальник отдела департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Руслан Ахмедов на круглом столе «Промышленная роботизация в России» в Kept. Стандарт должен быть готов к лету 2025 г., уточнил он.