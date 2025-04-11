Сервис с российскими корнями для оплаты услуг фрилансеров привлек $1 млн

Международный стартап с российскими корнями Stape, разрабатывающий сервис для проведения оплаты услуг фрилансеров, привлек $1 млн от частных инвесторов, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Одним из инвесторов стал основатель сервиса облачного гейминга Playkey, который был продан VK Play в 2021 г., Егор Гурьев. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании и подтвердил сам инвестор. По словам Гурьева, он инвестировал в стартап $700 000 на условиях конвертируемого займа. Других инвесторов представитель компании не раскрывал, но уточнил, что это физлица.