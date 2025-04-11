Сервис с российскими корнями для оплаты услуг фрилансеров привлек $1 млн

Сервис с российскими корнями для оплаты услуг фрилансеров привлек $1 млнЭксперты считают перспективы Stape хорошими, так как число цифровых кочевников в мире растет
Международный стартап с российскими корнями Stape, разрабатывающий сервис для проведения оплаты услуг фрилансеров, привлек $1 млн от частных инвесторов, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Одним из инвесторов стал основатель сервиса облачного гейминга Playkey, который был продан VK Play в 2021 г., Егор Гурьев. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании и подтвердил сам инвестор. По словам Гурьева, он инвестировал в стартап $700 000 на условиях конвертируемого займа. Других инвесторов представитель компании не раскрывал, но уточнил, что это физлица.
Stape разрабатывает платформу для расчетов, которая позволяет компаниям проводить выплаты на иностранные счета фрилансеров и подрядчиков по всему миру в долларах, евро, рублях и криптовалюте и автоматизирует документооборот, объясняют в компании. Стоимость – $50 за каждую транзакцию.