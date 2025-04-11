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Сервис с российскими корнями для оплаты услуг фрилансеров привлек $1 млн

Эксперты считают перспективы Stape хорошими, так как число цифровых кочевников в мире растет
Лиана Липанова
Freepik
Freepik

Международный стартап с российскими корнями Stape, разрабатывающий сервис для проведения оплаты услуг фрилансеров, привлек $1 млн от частных инвесторов, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Одним из инвесторов стал основатель сервиса облачного гейминга Playkey, который был продан VK Play в 2021 г., Егор Гурьев. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании и подтвердил сам инвестор. По словам Гурьева, он инвестировал в стартап $700 000 на условиях конвертируемого займа. Других инвесторов представитель компании не раскрывал, но уточнил, что это физлица.

Stape разрабатывает платформу для расчетов, которая позволяет компаниям проводить выплаты на иностранные счета фрилансеров и подрядчиков по всему миру в долларах, евро, рублях и криптовалюте и автоматизирует документооборот, объясняют в компании. Стоимость – $50 за каждую транзакцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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