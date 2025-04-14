Основной трафик мобильных игр пришелся на рабочее время

Основной трафик мобильных игр пришелся на рабочее времяБольше всего в них проводят время люди около 40 лет
Около 40% пользователей мобильных игр играют в них в рабочее время, подсчитали аналитики T2 (ранее Tele2), проанализировав данные по трафику за I квартал 2025 г. По данным T2, средняя месячная аудитория мобильных игр составляет 5,9 млн пользователей, причем основная аудитория мобильных игр (42%) приходится на пользователей 35–44 лет, а 57% игроков составляют женщины, уточнил представитель оператора.
Регулярность входа в игру заметно варьируется в течение суток, говорит представитель T2. Если наибольшая доля запусков игр приходится на дневное время (40%), то наименьшая – в ночное время (14%). Утром в игры заходят 19% абонентов, а вечером – 27%, отметил он. Такая динамика может объясняться стремлением отвлечься и расслабиться в перерывах между работой, а в утренние и вечерние часы, наоборот, занятостью привычными делами, поясняют аналитики T2.