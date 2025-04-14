Основной трафик мобильных игр пришелся на рабочее время

Регулярность входа в игру заметно варьируется в течение суток, говорит представитель T2. Если наибольшая доля запусков игр приходится на дневное время (40%), то наименьшая – в ночное время (14%). Утром в игры заходят 19% абонентов, а вечером – 27%, отметил он. Такая динамика может объясняться стремлением отвлечься и расслабиться в перерывах между работой, а в утренние и вечерние часы, наоборот, занятостью привычными делами, поясняют аналитики T2.