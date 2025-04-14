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Основной трафик мобильных игр пришелся на рабочее время

Больше всего в них проводят время люди около 40 лет
Мария Арялина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Около 40% пользователей мобильных игр играют в них в рабочее время, подсчитали аналитики T2 (ранее Tele2), проанализировав данные по трафику за I квартал 2025 г. По данным T2, средняя месячная аудитория мобильных игр составляет 5,9 млн пользователей, причем основная аудитория мобильных игр (42%) приходится на пользователей 35–44 лет, а 57% игроков составляют женщины, уточнил представитель оператора.

Регулярность входа в игру заметно варьируется в течение суток, говорит представитель T2. Если наибольшая доля запусков игр приходится на дневное время (40%), то наименьшая – в ночное время (14%). Утром в игры заходят 19% абонентов, а вечером – 27%, отметил он. Такая динамика может объясняться стремлением отвлечься и расслабиться в перерывах между работой, а в утренние и вечерние часы, наоборот, занятостью привычными делами, поясняют аналитики T2.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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