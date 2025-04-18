Минцифры может обязать IT-бизнес помогать еще и колледжам и школам

Минцифры может расширить на колледжи и школы требование по отчислению IT-компаниями 5% средств, сэкономленных за счет налоговых льгот. Эти деньги могут быть перечислены на поддержку образовательных программ по IT-специальностям. Поддержка может осуществляться и в нематериальном эквиваленте. Это станет условием сохранения льгот и аккредитации IT-компаний при Минцифры. Об этом сообщил министр цифрового развития и связи Максут Шадаев на ежегодном собрании ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» 17 апреля.