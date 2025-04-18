Минцифры может обязать IT-бизнес помогать еще и колледжам и школам

Минцифры может обязать IT-бизнес помогать еще и колледжам и школамМатериальная и нематериальная поддержка не только вузов станет условием сохранения аккредитации компаний при министерстве
Минцифры может расширить на колледжи и школы требование по отчислению IT-компаниями 5% средств, сэкономленных за счет налоговых льгот. Эти деньги могут быть перечислены на поддержку образовательных программ по IT-специальностям. Поддержка может осуществляться и в нематериальном эквиваленте. Это станет условием сохранения льгот и аккредитации IT-компаний при Минцифры. Об этом сообщил министр цифрового развития и связи Максут Шадаев на ежегодном собрании ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» 17 апреля.
Еще в августе 2024 г. Шадаев анонсировал обязательные отчисления IT-компаниями 5% от «сэкономленных» в результате получения льгот налогов на поддержку профильных вузов в качестве условия для продления аккредитации с 2025 г., писали «Ведомости». «Прежде всего нас волнуют кадры, которые крупные IT-компании могут делегировать в вузы, для того чтобы повысить качество обучения, вместе делать новые образовательные программы», – говорил тогда министр.