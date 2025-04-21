Минпромторг и Минэк проведут эксперимент по обороту промышленных данных

Минпромторг и Минэк проведут эксперимент по обороту промышленных данныхПо итогам эксперимента планируется подготовить соответствующее нормативное регулирование отрасли
Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта (ФЦПРИИ, подведомствен Минпромторгу) совместно с Минпромторгом и Минэкономразвития разработал экспериментально-правовой режим (ЭПР) по сбору и агрегации промышленных данных для их последующей обработки с применением технологии ИИ, рассказал генеральный директор ФЦПРИИ Эдуард Шантаев на Data Fusion 2025.
Промышленные данные – это данные, которые формируются в рамках производственных процессов на самих промышленных предприятиях – данные со станков, оборудования, их эксплуатационные характеристики и т. д. В декабре 2024 г. «Ведомости» писали, что Минпромторг подготовил концепцию управления промышленными данными, в которой сформулировал принципы их сбора, хранения, обогащения, обработки, предоставления, распространения и уничтожения.
«Промышленные данные нередко содержат сведения, относящиеся к коммерческой тайне или интеллектуальной собственности, – пояснял «Ведомостям» представитель ФЦПРИИ. – В условиях увеличивающихся киберугроз важно гарантировать надежную защиту этих данных от несанкционированного доступа и использования».
ФЦПРИИ уже получил замечания от Минэкономразвития и сейчас ЭПР находится на этапе доработки, уточнил Шантаев «Ведомостям». Он добавил, что эксперимент планируется запустить в текущем году сроком на три года.
ЭПР создает исключения в правовом поле. Это позволит присоединившимся к ЭПР компаниям на безвозмездной основе осуществлять работу с промышленными данными без контроля со стороны регуляторов. Внедрение нейронных сетей, обученных на большом количестве данных предприятий, позволит снизить издержки и повысить точность работы ИИ, объяснил Шантаев.
Уже около 10–15 компаний из отрасли нефтегаза, химии и робототехники заявили о желании принять участие в эксперименте, добавил первый заместитель генерального директора ФЦПРИИ Леван Дараселия.
«Ведомости» направили запрос в Минпромторг и Минэк.
Разработанный ЭПР поможет определить виды и типы промышленных данных, порядок их сбора, обработки, хранения и передачи и начать обучать большие языковые модели на данных не одного предприятия, а всей отрасли, пояснил Шантаев. По итогам эксперимента будет сформирована нормативно-правовая база для регулирования отрасли, добавил он. Помимо прочего, эксперимент позволит оценить неблагоприятные последствия и риски утечки данных, рассказал гендиректор ФЦПРИИ.
В настоящее время регулирование промышленных данных в России осуществляется на основе адаптивного набора различных нормативных актов, включая законы об информации, о персональных данных, о защите коммерческой тайны и другие документы из сферы информационной безопасности, поясняет гендиректор группы компаний ST IT Антон Аверьянов. Но комплексный правовой механизм, специально направленный на регулирование промышленных данных, отсутствует, отмечал эксперт. Это создает определенные риски для предприятий, связанные с утечкой данных и нарушением конфиденциальности, уточняет он. Предлагаемый ЭПР призван заполнить этот пробел и создать единую правовую базу для работы с промышленными данными, считает Аверьянов.
Сейчас же промышленные данные отдельно не регулируются, нет такой категории в законодательстве, уточняет партнер практики «Цифровая трансформация» консалтинговой компании Strategy Partners Сергей Кудряшов. К этому типу данных применяются широкие категории коммерческой тайны или критической информационной инфраструктуры, что значительно затрудняет обработку таких данных и обмен ими между различными юридическими лицами. Отсутствие специального закона может привести к недостаточной и несбалансированной защите этих данных, говорит директор департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты сошлись во мнении, что предлагаемый ЭПР необходим отрасли, поскольку по мере цифровизации производства растет и потребность в обмене промышленными данными.
«Промышленные данные – это данные с систем АСУ ТП. Это критически важные системы, доступ к которым просто так никто не даст, – говорит основатель и генеральный директор инженерной компании «Уралэнерготел» Алексей Бельский. – Кроме того, на каждом предприятии это своя уникальная система и изучать ее надо цельно». Однако если предприятия все же решатся на сбор и передачу данных в общее «озеро данных», то ИИ может обнаружить неожиданные закономерности в работе предприятия, отмечает Бельский.
По его словам, если говорить в масштабах страны, то нужно делать единую систему идентификации устройств и данных, получаемых от АСУ ТП, так как у каждого их количество отличается. «Это огромный организационный и технический труд, новшество, которое надо вводить нормативно при реконструкции и создании новых производств, что может привести к чрезмерному усложнению и удорожанию таких проектов», – подчеркивает эксперт. Поэтому необходимо провести пилот на трех-четырех объектах с четкими критериями проверки эффективности этой гипотезы, считает Бельский.