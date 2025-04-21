Минпромторг и Минэк проведут эксперимент по обороту промышленных данных

«Промышленные данные – это данные с систем АСУ ТП. Это критически важные системы, доступ к которым просто так никто не даст, – говорит основатель и генеральный директор инженерной компании «Уралэнерготел» Алексей Бельский. – Кроме того, на каждом предприятии это своя уникальная система и изучать ее надо цельно». Однако если предприятия все же решатся на сбор и передачу данных в общее «озеро данных», то ИИ может обнаружить неожиданные закономерности в работе предприятия, отмечает Бельский.