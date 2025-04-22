Приложения образовательных сервисов оказались самыми уязвимыми

Образовательные приложения оказались в лидерах по числу критических уязвимостей среди всех мобильных приложений в российских сторах в 2024 г. В них было обнаружено 683 опасных уязвимости, через которые злоумышленники могут украсть персональные данные или направить пользователям фишинговые ссылки, подсчитали эксперты AppSec Solutions. В анализ попало около 100 образовательных приложений. Речь идет о мобильных приложениях для изучения иностранных языков, подготовки к экзаменам, решебниках по школьным предметам и играх для развития финансовой грамотности и т. д., уточнил представитель компании.