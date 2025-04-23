Роскомнадзор предложил бизнесу сознаться в утечках персональных данных

Роскомнадзор предложил бизнесу сознаться в утечках персональных данныхЗа утечки, о которых станет известно после 30 мая, компаниям придется платить оборотные штрафы
Роскомнадзор (РКН) призвал бизнес сообщить о произошедших утечках персональных данных (ПД), чтобы избежать ужесточенных норм законодательства, вступающих в силу с 30 мая 2025 г. Об этом сообщил заместитель руководителя РКН Милош Вагнер 22 апреля на пресс-конференции «Утечки данных как социально-экономическая проблема». Сейчас в случае утечки, согласно действующему законодательству, компании не получают ни штрафов за неуведомление РКН, ни оборотных штрафов.
По словам Вагнера, датой правонарушения, связанного с утечкой ПД, будет считаться момент, когда было подтверждено раскрытие данных неограниченному кругу лиц. Таким подтверждением может быть, например, опубликование базы данных злоумышленниками либо получение уведомления от самой компании, допустившей утечку, пояснил он.