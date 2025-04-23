Роскомнадзор предложил бизнесу сознаться в утечках персональных данных

Роскомнадзор (РКН) призвал бизнес сообщить о произошедших утечках персональных данных (ПД), чтобы избежать ужесточенных норм законодательства, вступающих в силу с 30 мая 2025 г. Об этом сообщил заместитель руководителя РКН Милош Вагнер 22 апреля на пресс-конференции «Утечки данных как социально-экономическая проблема». Сейчас в случае утечки, согласно действующему законодательству, компании не получают ни штрафов за неуведомление РКН, ни оборотных штрафов.