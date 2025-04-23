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Роскомнадзор предложил бизнесу сознаться в утечках персональных данных

За утечки, о которых станет известно после 30 мая, компаниям придется платить оборотные штрафы
Мария Арялина
Freepik
Freepik

Роскомнадзор (РКН) призвал бизнес сообщить о произошедших утечках персональных данных (ПД), чтобы избежать ужесточенных норм законодательства, вступающих в силу с 30 мая 2025 г. Об этом сообщил заместитель руководителя РКН Милош Вагнер 22 апреля на пресс-конференции «Утечки данных как социально-экономическая проблема». Сейчас в случае утечки, согласно действующему законодательству, компании не получают ни штрафов за неуведомление РКН, ни оборотных штрафов.

По словам Вагнера, датой правонарушения, связанного с утечкой ПД, будет считаться момент, когда было подтверждено раскрытие данных неограниченному кругу лиц. Таким подтверждением может быть, например, опубликование базы данных злоумышленниками либо получение уведомления от самой компании, допустившей утечку, пояснил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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