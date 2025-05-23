«Бюро 1440» может не получить льготный кредит в 2025 году на спутники связи

«Бюро 1440» может не получить льготный кредит в 2025 году на спутники связиИз-за высокой ключевой ставки ЦБ в бюджете пока не хватает средств на компенсацию процентов
Аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (входит в «Икс холдинг») из-за высокой ключевой ставки ЦБ не получит льготное финансирование от государства по ставке 3% в 2025 г. на развертывание низкоорбитальной спутниковой группировки. Это следует из письма директора департамента реализации инфраструктурных проектов Минцифры Руслана Хайруллина, направленного в АНО «Цифровая экономика» 7 мая. «Так как ключевая ставка Банка России в 2025 г. составила 21%, предоставить кредит в 2025 г. по льготной ставке с учетом предусмотренной финансовой модели не представляется возможным», – пишет чиновник.
Обращение Хайруллина последовало в ответ на запрос на внесение изменений в федеральный проект «Инфраструктура доступа к интернету» нацпроекта «Экономика данных». Суть документа подтвердил «Ведомостям» источник, близкий к Минцифры. Ведомство является главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС) для «Бюро 1440» по федпроекту. Письмо Хайруллина касается возможной корректировки паспорта федпроекта, но «оно не является позицией, а лишь предложением, которое еще не утверждено и требует дополнительных обсуждений», пояснил «Ведомостям» представитель Минцифры.
Собеседник заверил, что корректировка, даже если она случится, «не окажет негативного влияния на параметры нацпроекта». Все планы останутся в силе: «Бюро 1440» к концу 2027 г. запустит 292 космических аппарата (КА) собственной разработки и производства, а до 2030 г. – 383 КА, пообещал представитель Минцифры.
В рамках нацпроекта «Экономика данных» и федерального проекта «Инфраструктура доступа к интернету» «Бюро 1440» должно получить 93,5 млрд руб. по льготной процентной ставке 3% на создание низкоорбитальной спутниковой группировки в 2025–2027 гг., чтобы в 2027 г. запустить коммерческий сервис спутникового интернета.
Механизм льготного кредитования предполагает компенсацию государством части недополученных банком доходов путем покрытия разницы между ключевой и льготной ставками. При оценке возмещаемой процентной ставки в расчетах рассматривалась компенсация 11,41% при базовом показателе 14,41% в 2025 г. и компенсация 7,19% при базовом показателе 10,19% начиная с 2026 г., говорится в письме Хайруллина.
В подписанном 30 ноября 2024 г. федеральном законе «О федеральном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг.» на льготное кредитование деятельности «Бюро 1440» в 2025 г. заложено 3,85 млрд руб., в 2026 г. – 6,7 млрд руб., в 2027 г. – 6,73 млрд руб. Бюджетные средства, предусмотренные в законе в 2025 г., вернулись обратно в бюджет, говорится в письме Хайруллина.
Представители АНО «Цифровая экономика» и «Бюро 1440» отказались от комментариев.
Спутников будет меньше
К концу 2030 г. спутниковая группировка «Бюро 1440» должна состоять из 292 КА, а всего предстоит запустить 383 КА (в том числе 91 спутник на замену выходящих из строя). На это планируется потратить 445 млрд руб., из которых около 40% будет направлено на выведение спутников на орбиту, уточнял гендиректор и совладелец «Икс холдинга» Алексей Шелобков в интервью «Ведомостям». Цель проекта в том, чтобы увеличить долю домохозяйств, которым доступен высокоскоростной широкополосный доступ в интернет, до 97% к 2030 г.
Выручка «Икс холдинга» в 2024 г. составила более 260 млрд руб., сообщал Шелобков на конференции «Телеком и технологии – 2025», организованной «Ведомостями». Он также отметил, что по сравнению с предыдущим годом рост составил более 60%. Прибыль холдинга и финансовые показатели «Бюро 1440» не раскрывались.
Согласно прошлогодней утвержденной версии федпроекта (есть в распоряжении «Ведомостей»), к концу этого года на орбите должно было находиться 18 КА. Но «Бюро 1440» в ответ на возможный отказ от льготного кредитования в 2025 г. попросило скорректировать целевые показатели, предусмотренные в федпроекте «Инфраструктура доступа к интернету». В частности, компания указала на то, что в части показателя «количество функционирующих КА низкоорбитальной спутниковой группировки широкополосной передачи данных» требуется корректировка значений на 2025 г. с 18 на 16. Это следует из обращения директора по развитию и продуктам «Бюро 1440» Дмитрия Агафонова к замминистра цифрового развития Дмитрию Угнивенко, направленного 12 марта.
Без господдержки дорого
В общем случае схема получения льготного кредита работает следующим образом: компания обращается в коммерческий банк и получает кредит на льготных условиях по низкой процентной ставке, объясняет генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин. Банк получает деньги от ГРБС из расчета «кредит + процент» по ставке ЦБ. Таким образом, компания кредитуется по низкой ставке, банк получает деньги по ставке коммерческого кредита, которая примерно совпадает с процентами по ставке ЦБ. ГРБС компенсирует разницу между ставкой ЦБ и льготной низкой ставкой для компании по программе, по которой выделен этот кредит.
Все льготное финансирование идет с государственным софинансированием, потому что ставка рефинансирования устанавливается Центробанком. Соответственно, те ведомства, которые будут выступать в качестве гаранта по данному кредитованию, не могут себе позволить такие низкие процентные ставки, как 3%, рассуждает коммерческий директор компании «Лаборатория будущего» Павел Камнев.
Для создания значительного количества спутников необходимо серийное производство, поэтому нельзя просто поделить недополученную сумму на планируемое количество и решить, что компания выпустит – условно – на 20% меньше аппаратов, обращает внимание Цаплин. Скорее всего, линия поточного создания спутников будет строиться медленнее или компании придется брать кредиты под коммерческие проценты. Это может обернуться задержками проекта и, чтобы снизить риски, «Бюро 1440» сдвинет сроки на некоторое время, полагает он.
Отказ в льготном кредитовании для «Бюро 1440» является препятствием, предупреждает гендиректор аэрокосмической корпорации «Новый космос» Антон Алексеев. При ключевой ставке в 21% привлекать коммерческое финансирование будет крайне дорого, а значит, либо проект станет менее рентабельным, либо его масштабы придется сокращать, говорит он. Скорее всего, проект «Бюро 1440» будет в корне пересматриваться, считает Камнев. «Компания заявляла достаточно амбициозные планы по выводу спутников, не имея собственной системы выведения КА, что очень важно», – подчеркнул эксперт.
Встает вопрос, сможет ли «Бюро 1440» пересмотреть финансовую модель, чтобы получить кредит в 2026 г., или же компании проще найти частных инвесторов, говорит Алексеев. Проект может получить дальнейшее развитие после снятия определенного количества санкций, что позволит выходить на российский рынок зарубежным финансовым структурам, допускает Камнев. Например, банкам КНР, Саудовской Аравии, ОАЭ с достаточно низкими процентными ставками.