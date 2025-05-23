«Бюро 1440» может не получить льготный кредит в 2025 году на спутники связи

Согласно прошлогодней утвержденной версии федпроекта (есть в распоряжении «Ведомостей»), к концу этого года на орбите должно было находиться 18 КА. Но «Бюро 1440» в ответ на возможный отказ от льготного кредитования в 2025 г. попросило скорректировать целевые показатели, предусмотренные в федпроекте «Инфраструктура доступа к интернету». В частности, компания указала на то, что в части показателя «количество функционирующих КА низкоорбитальной спутниковой группировки широкополосной передачи данных» требуется корректировка значений на 2025 г. с 18 на 16. Это следует из обращения директора по развитию и продуктам «Бюро 1440» Дмитрия Агафонова к замминистра цифрового развития Дмитрию Угнивенко, направленного 12 марта.