Спрос на специалистов по безопасности ИИ вырос в 4 раза

Спрос на специалистов по безопасности ИИ вырос в 4 разаЭксперты полагают, что дефицит кадров в этой сфере будет только увеличиваться
Число вакансий для специалистов по безопасности искусственного интеллекта (ИИ) в первом полугодии 2025 г. выросло в 4 раза по сравнению с тем же периодом 2024 г. – с 80 до 350. Медианная зарплата для таких специалистов тоже увеличилась: в 2025 г. она составила около 200 000 руб., в 2024 г. – 134 000 руб. Такая статистика приводится в исследовании рынка труда, проведенном разработчиком решений информационной безопасности (ИБ) Swordfish Security и рекрутинговым порталом hh.ru. «Ведомости» ознакомились с отчетом.
Чаще всего вакансии для таких специалистов открывают компании из IT-отрасли. Почти половина предложений поступает от них, еще треть – вакансии финансового сектора, говорит директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова. В 47% случаев требуется опыт работы от трех до шести лет, в 32% – от года до трех лет, в 17% – свыше шести лет, уточнила она. Лишь 4% вакансий подходят специалистам без опыта, подчеркнула Игнатова.