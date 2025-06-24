Спрос на специалистов по безопасности ИИ вырос в 4 раза

Число вакансий для специалистов по безопасности искусственного интеллекта (ИИ) в первом полугодии 2025 г. выросло в 4 раза по сравнению с тем же периодом 2024 г. – с 80 до 350. Медианная зарплата для таких специалистов тоже увеличилась: в 2025 г. она составила около 200 000 руб., в 2024 г. – 134 000 руб. Такая статистика приводится в исследовании рынка труда, проведенном разработчиком решений информационной безопасности (ИБ) Swordfish Security и рекрутинговым порталом hh.ru. «Ведомости» ознакомились с отчетом.