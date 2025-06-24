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Спрос на специалистов по безопасности ИИ вырос в 4 раза

Эксперты полагают, что дефицит кадров в этой сфере будет только увеличиваться
Ника Сизова
Ведомости
Ведомости

Число вакансий для специалистов по безопасности искусственного интеллекта (ИИ) в первом полугодии 2025 г. выросло в 4 раза по сравнению с тем же периодом 2024 г. – с 80 до 350. Медианная зарплата для таких специалистов тоже увеличилась: в 2025 г. она составила около 200 000 руб., в 2024 г. – 134 000 руб. Такая статистика приводится в исследовании рынка труда, проведенном разработчиком решений информационной безопасности (ИБ) Swordfish Security и рекрутинговым порталом hh.ru. «Ведомости» ознакомились с отчетом.

Чаще всего вакансии для таких специалистов открывают компании из IT-отрасли. Почти половина предложений поступает от них, еще треть – вакансии финансового сектора, говорит директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова. В 47% случаев требуется опыт работы от трех до шести лет, в 32% – от года до трех лет, в 17% – свыше шести лет, уточнила она. Лишь 4% вакансий подходят специалистам без опыта, подчеркнула Игнатова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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