ФАС выдала предостережение Wildberries из-за навязывания услуг своего банка

ФАС выдала предостережение Wildberries из-за навязывания услуг своего банкаМаркетплейс уверяет, что принудительное открытие счета в «Вайлдберриз банке» нужно лишь для проверки селлеров
Об обновлении оферты для продавцов Wildberries 24 июня 2025 г. сообщила «Справочная» (издание банка «Точка»). По новым условиям, которые вступят в силу 30 июня, продавец будет обязан открывать расчетный счет в «Вайлдберриз банке» для полного доступа к личному кабинету. Если банк откажет в открытии счета, маркетплейс все равно может разрешить продавцу полноценную работу на площадке, но при этом оставляет за собой право усилить контроль над его операциями, следует из оферты.
В заявлении ФАС отмечает, что из текста оферты Wildberries следует, что без открытия счета в «Вайлдберриз банке» новые продавцы не смогут зарегистрироваться на платформе, а уже работающим предпринимателям грозит ограничение доступа к личному кабинету, если они не откроют счет. Такое поведение может содержать признаки нарушения закона о защите конкуренции – в частности, создания дискриминационных условий и ограничения в выборе финансовой организации, говорится в заявлении регулятора.