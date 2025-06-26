ФАС выдала предостережение Wildberries из-за навязывания услуг своего банка

Об обновлении оферты для продавцов Wildberries 24 июня 2025 г. сообщила «Справочная» (издание банка «Точка»). По новым условиям, которые вступят в силу 30 июня, продавец будет обязан открывать расчетный счет в «Вайлдберриз банке» для полного доступа к личному кабинету. Если банк откажет в открытии счета, маркетплейс все равно может разрешить продавцу полноценную работу на площадке, но при этом оставляет за собой право усилить контроль над его операциями, следует из оферты.