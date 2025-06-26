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ФАС выдала предостережение Wildberries из-за навязывания услуг своего банка

Маркетплейс уверяет, что принудительное открытие счета в «Вайлдберриз банке» нужно лишь для проверки селлеров
Лиана Липанова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Об обновлении оферты для продавцов Wildberries 24 июня 2025 г. сообщила «Справочная» (издание банка «Точка»). По новым условиям, которые вступят в силу 30 июня, продавец будет обязан открывать расчетный счет в «Вайлдберриз банке» для полного доступа к личному кабинету. Если банк откажет в открытии счета, маркетплейс все равно может разрешить продавцу полноценную работу на площадке, но при этом оставляет за собой право усилить контроль над его операциями, следует из оферты.

В заявлении ФАС отмечает, что из текста оферты Wildberries следует, что без открытия счета в «Вайлдберриз банке» новые продавцы не смогут зарегистрироваться на платформе, а уже работающим предпринимателям грозит ограничение доступа к личному кабинету, если они не откроют счет. Такое поведение может содержать признаки нарушения закона о защите конкуренции – в частности, создания дискриминационных условий и ограничения в выборе финансовой организации, говорится в заявлении регулятора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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