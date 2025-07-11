Операторы связи получили для тестов перспективный диапазон телевещателей

Операторы связи получили для тестов перспективный диапазон телевещателейЧастотный ресурс необходим для коврового покрытия связью больших территорий
Совместное предприятие (СП) большой четверки телекомоператоров – ООО «Новые цифровые решения» (НЦР; по 25% владеют «Ростелеком» через «дочку» «Башинформсвязь», МТС, «Мегафон» и «Билайн») получило полосы частот 703–733 и 758–788 МГц. Диапазоны выданы СП для тестирования совместимости базовых станций стандарта LTE с радиоэлектронными средствами цифрового телевизионного вещания. Об этом говорится в протоколе заседания Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от 30 июня, опубликованном на сайте Минцифры 9 июля.
НЦР до 31 декабря 2025 г. должны представить в Минцифры согласованный с «Российской телевизионной и радиовещательной сетью» (РТРС) план-график проведения исследовательских работ и перечень регионов, на территории которых планируется развертывание опытно-экспериментальных сетей LTE. Решение ГКРЧ вступает в силу со дня его принятия и действует до 31 декабря 2027 г., говорится в протоколе.