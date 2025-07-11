Операторы связи получили для тестов перспективный диапазон телевещателей

НЦР до 31 декабря 2025 г. должны представить в Минцифры согласованный с «Российской телевизионной и радиовещательной сетью» (РТРС) план-график проведения исследовательских работ и перечень регионов, на территории которых планируется развертывание опытно-экспериментальных сетей LTE. Решение ГКРЧ вступает в силу со дня его принятия и действует до 31 декабря 2027 г., говорится в протоколе.