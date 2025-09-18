Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Почти треть российских компаний не проверяют свои IT-продукты на безопасность

Но чем больше киберугроз, тем активнее IT-бизнес занимается тестированием дыр в своем ПО
Ника Сизова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Почти треть (28%) российских компаний практически не используют или только планируют внедрять инструменты безопасной разработки (DevSecOps), т. е. такие сервисы, которые автоматизируют проверку кода и обнаруживают уязвимости на стадии разработки продукта. Это следует из совместного исследования Telecom Daily и экосистемы цифровых решений «Лукоморье» (входит в «Ростелеком»), проведенного с участием 100 компаний из сфер IT, телекоммуникаций, финансов и нефтепереработки, разрабатывающих ПО, с которым ознакомились «Ведомости».

Почти половина (49%) опрошенных компаний инструменты безопасной разработки уже используют, но только для быстрой проверки кода. И только 23% респондентов полностью автоматизировали тестирование продуктов на безопасность, говорится в отчете.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте