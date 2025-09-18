Почти треть российских компаний не проверяют свои IT-продукты на безопасность

Почти треть (28%) российских компаний практически не используют или только планируют внедрять инструменты безопасной разработки (DevSecOps), т. е. такие сервисы, которые автоматизируют проверку кода и обнаруживают уязвимости на стадии разработки продукта. Это следует из совместного исследования Telecom Daily и экосистемы цифровых решений «Лукоморье» (входит в «Ростелеком»), проведенного с участием 100 компаний из сфер IT, телекоммуникаций, финансов и нефтепереработки, разрабатывающих ПО, с которым ознакомились «Ведомости».