Количество кибератак на автомобили с начала года увеличилось на 20%

Перед такими атаками наиболее уязвимы автомобили, ввезенные с помощью серого импорта или перегоном частными лицами, уточняет руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин. Например, в июне – июле владельцы автомобилей Lil Auto жаловались на взлом мастер-аккаунтов и последующие попытки вымогания денежных средств, напомнил он.

Эффективность атаки часто зависит от метода и навыков атакующего, говорит гендиректор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов. Современные машины оснащены сетями вроде CAN-bus, которые объединяют контроль над двигателем, тормозами и другими функциями, и хакеры могут эксплуатировать уязвимости в беспроводных интерфейсах, таких как Bluetooth или телематические системы, для получения полного контроля, объясняет он.