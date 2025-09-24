«Яндекс» запустит новый дата-центр во Владимирской области

Новая зона будет расположена рядом с действующим ЦОДом компании. Она обеспечит минимальную задержку передачи данных до соседней зоны – менее 1 мс, при этом общая емкость канала связи между ними составит 25,6 Тб/с, рассказал Пузыревский. По его словам, это позволит ускорить работу сервисов, критичных для банков, ритейлеров и других крупных компаний – транзакций, бронирований и запросов во внутренние базы данных. Каналы связи с другими зонами независимы, что повысит отказоустойчивость инфраструктуры, утверждают в «Яндексе».