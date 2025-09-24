«Яндекс» запустит новый дата-центр во Владимирской области

«Яндекс» запустит новый дата-центр во Владимирской областиАналитик оценивает инвестиции в проект более чем в 15–20 млрд рублей
В начале 2026 г. Yandex Cloud запустит новую зону доступности на базе нового центра обработки данных (ЦОД), который строится во Владимирской области. Об этом СТО Yandex Cloud Иван Пузыревский сообщил на конференции Yandex Neuro Scale 2025. Это будет шестой дата-центр компании, его мощность превысит 40 МВт.
Новая зона будет расположена рядом с действующим ЦОДом компании. Она обеспечит минимальную задержку передачи данных до соседней зоны – менее 1 мс, при этом общая емкость канала связи между ними составит 25,6 Тб/с, рассказал Пузыревский. По его словам, это позволит ускорить работу сервисов, критичных для банков, ритейлеров и других крупных компаний – транзакций, бронирований и запросов во внутренние базы данных. Каналы связи с другими зонами независимы, что повысит отказоустойчивость инфраструктуры, утверждают в «Яндексе».
По словам Пузыревского, спрос на облачные ресурсы продолжает расти: в первом полугодии 2025 г. использование виртуальных процессоров (vCPU) клиентами Yandex Cloud увеличилось на 29,6% год к году. Компания также запустила инструменты для проведения учений по отказоустойчивости инфраструктуры, отметил он.
Средний показатель энергоэффективности нового центра составит 1,1 PUE (Power Utilization Efficiency). Компания использует технологию фрикулинга – серверные стойки охлаждаются уличным воздухом круглый год.
Аналитик Apple Hills Digital Василий Пименов оценивает инвестиции в проект более чем в 15–20 млрд руб. По его словам, новая зона доступности прежде всего будет стимулировать рост потребления у текущих клиентов «Яндекса». Клиенты чаще начинают экспериментировать с разными видами облачных сервисов – как инфраструктурой (IaaS), так и платформенными решениями (PaaS), объясняет Пименов.
По его мнению, это решение усилит позиции «Яндекса» на облачном рынке на фоне роста спроса на локальные мощности и ухода западных провайдеров, при этом российский облачный рынок остается фрагментированным. «У “Яндекса” очень сильная позиция, и это решение ее определенно усилит на среднесрочную перспективу, хотя немедленного влияния на расстановку сил на рынке не окажет. Возвращения иностранных провайдеров в среднесрочной перспективе не ожидаем», – добавил Пименов.
«Авито» также планирует строительство собственного ЦОДа, писали «Ведомости» 22 сентября 2025 г. Компания приобрела участок в Московской области и рассматривает проект мощностью до 20 МВт. По оценке экспертов, стоимость строительства может составить $200 млн (около 16 млрд руб.).
Рынок коммерческих дата-центров в России испытывает дефицит свободных ресурсов, что подталкивает ИТ-компании к развитию собственной инфраструктуры, объясняли опрошенные «Ведомостями» эксперты. Коммерческие ЦОДы занимают лишь около четверти российского рынка, тогда как остальные мощности сосредоточены в корпоративных структурах, говорил представитель 3data. По оценке BusinesStat, рынок коммерческих ЦОДов в России в 2024 г. вырос на 15,3% до 113,1 млрд руб.