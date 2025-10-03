Минпромторг разрешит компаниям учитывать форвардные контракты в локализации

На биржевых рынках форварды выполняются через клиринговые системы, которые выступают в качестве посредников, но в реальном секторе, особенно в промышленности, все упирается в добросовестность сторон, отмечает управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. Риски неисполнения есть: если у производителя не получится наладить выпуск, он будет вынужден или компенсировать убытки, или расторгнуть контракт, отмечает он. Судебная практика показывает, что форварды исполняются нередко с задержками, но полностью «брошенные» обязательства скорее исключение, потому что у заказчика есть право взыскивать убытки, отмечает он.