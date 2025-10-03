Минпромторг разрешит компаниям учитывать форвардные контракты в локализации

Минпромторг разрешит компаниям учитывать форвардные контракты в локализацииНо эксперты сомневаются, что этот механизм позволит решить проблемы отрасли
Заключение форвардных контрактов на электронно-компонентную базу (ЭКБ) сможет обеспечить производителям отечественной электроники получение дополнительных баллов при оценке локализации своих продуктов. Компания сможет учесть форварды как дополнительные баллы при включении в реестр отечественной радиоэлектронной продукции Минпромторга так, словно это решение уже импортозамещено, даже если на деле реальные поставки еще не начаты. Такие поправки в постановление правительства № 719 (описывает правила признания продукции отечественной) прорабатывает Минпромторг, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к ведомству.
Еще три источника «Ведомостей» из компаний – производителей электроники и собеседник, близкий к одной из ассоциаций IТ-отрасли, знают о том, что такая идея обсуждается в министерстве. «Ведомости» направили запрос в Минпромторг.
Отнесение продукции к произведенной на территории России, согласно постановлению № 719, определяется по количеству набранных баллов. Их можно получить за счет отечественных комплектующих и ведущихся в России техпроцессов. Госзаказчики обязаны руководствоваться реестром Минпромторга при проведении закупок.
Как работают форварды
Источник «Ведомостей» в одном из крупных производителей электроники утверждает, что новая мера по учету форвардных контрактов обсуждается с целью поощрить компании, уже выпускающие такую продукцию.
Собеседник, близкий к Минпромторгу, сообщил «Ведомостям», что новый критерий находится на межведомственном обсуждении, не уточнив, с какими ведомствами идет диалог. Еще один источник в производителе электроники сообщил, что «конкретики по механизму пока нет».
Для заключения форвардного контракта на ЭКБ производитель конечной продукции должен быть уверен в том, что определенный процессор, графическая карта или иной чип начнет производиться в России в определенный срок – через месяц или год, подчеркивает генеральный директор ComNews Group Леонид Коник. Но среди производителей ЭКБ и других заказчиков уже есть примеры успешных форвардных контрактов, напоминает независимый аналитик, автор Telegram-канала @RUSmicro Алексей Бойко.
В июне 2025 г. российский производитель базовых станций (БС) связи «Иртея» подписал первый форвардный контракт на три года с отечественным разработчиком и производителем микросхем «Микрон» (входит в ГК «Элемент») на поставку 10 типов микросхем для БС на 400 млн руб., писали «Ведомости». До этого, в апреле 2025 г., «Микрон» сообщил о долгосрочных поставках микросхем для компаний «Искра технологии» и «Сател».
Еще форвардными контрактами пользуются операторы связи – «большая четверка» (входят МТС, «Билайн», Т2 и «Мегафон»). Минцифры еще в 2023 г. сообщило о том, что операторы заключили такие контракты с российскими производителями БС на сумму свыше 100 млрд руб. Общий объем поставок до 2030 г. составит порядка 75 000 БС, а с 2028 г. операторы должны будут закупать исключительно отечественные БС, указано на сайте Минцифры.
В апреле 2025 г. первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу, Минцифры и Минфину расширить применение практики форвардных контрактов на планшеты, ноутбуки, серверы и другую вычислительную технику, писал «Коммерсантъ». Эксперты издания полагали, что такие меры поддержки потребовались из-за сокращения госфинансирования отечественных производителей электроники. Тогда же, в апреле, Минпромторг предлагал прекратить выдавать субсидии производителям и разработчикам ЭКБ, писали «Ведомости». Взамен этого отрасли предлагали перейти на механизм льготного кредитования.
В сентябре 2025 г. Минфин предложил сократить бюджетное субсидирование затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в сфере средств производства электроники, включая госзаказы и разработку необходимых материалов (газы и химия) для радиоэлектроники, с 90 до 70%, писали «Ведомости».
После «экспериментального» применения форвардов в отрасли радиоэлектроники практика будет применена и в других отраслях промышленности, заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на форуме «Микроэлектроника 2025» в сентябре 2025 г. Чтобы распространить применение форвардных контрактов, нужны юридические гарантии, закон, при котором разрыв контракта по желанию потребителя будет невозможен, пояснил чиновник в разговоре с корреспондентом РБК.
Сейчас Минпромторг вместе с Минцифры прорабатывают необходимые изменения в законодательстве и планируют до конца года – в начале следующего выйти с предложениями к премьер-министру, говорил Алиханов на форуме. Речь идет не только о радиоэлектронном рынке, но и о проектировании «широкой нормы», подчеркнул он.
Риски неисполнения
На биржевых рынках форварды выполняются через клиринговые системы, которые выступают в качестве посредников, но в реальном секторе, особенно в промышленности, все упирается в добросовестность сторон, отмечает управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. Риски неисполнения есть: если у производителя не получится наладить выпуск, он будет вынужден или компенсировать убытки, или расторгнуть контракт, отмечает он. Судебная практика показывает, что форварды исполняются нередко с задержками, но полностью «брошенные» обязательства скорее исключение, потому что у заказчика есть право взыскивать убытки, отмечает он.
Постановление № 719 исходит из критерия локализации уже производимой продукции и реальной доли российских компонентов, добавил Гавришев. Баллы начисляются за конкретные виды операций: производство корпусов, сборку, испытания и т. п., перечислил он. Форвард как гражданская сделка не является технологической операцией и, чтобы он давал баллы, нужно внести изменения непосредственно в постановление, дополнив его новым основанием, отметил юрист.
С одной стороны, такая практика в контексте радиоэлектроники может помочь с долгосрочным планированием, включая снижение себестоимости, подчеркивает Бойко. С другой стороны, это явное ограничение конкуренции, что может приводить к снижению мотивации производителя работать над улучшением продуктов, полагает он. Возможно, возникнет стимул формально отчитаться об импортозамещении там, где его де-факто нет, рассуждает Бойко. Цели технологического суверенитета это достигнуть вряд ли поможет, опасается эксперт.
С формальной позиции при форвардном контракте в сфере электроники заказчик сохраняет свободу хоздеятельности и может приобретать необходимую ему продукцию из любых источников до тех пор, пока не наступит срок исполнения такого контракта, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. В контексте получения преференций в рамках постановления № 719 эта ситуация может быть осложнена, поскольку логика системы подтверждения локализации должна предполагать, что эти баллы предоставляются именно в обмен на обязательство использовать российскую продукцию после ее появления, добавил он.
Признание продукции отечественной на основе обещания российских микросхем в будущем, без четких планов-графиков появления отечественной ЭКБ, не выглядит надежной мерой поддержки, согласен Коник. Определенные элементы ЭКБ, прежде всего микропроцессоры, в России не могут производиться сейчас из-за отсутствия заводов, хотя проектирование, наоборот, возможно, рассуждает он.
«Ведомости» направили запросы в компании «Байкал», Fplus, Yadro, «Эльбрус», «Аквариус» и ГК «Элемент» (объединяет более 30 компаний, в их числе «Микрон», НИИ электронной техники, НИИ электронной и микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» и др.).