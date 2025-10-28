«Роскосмос» хочет больше частот для управления дронами с орбиты

Система «Гонец» состоит из 18 космических аппаратов, предназначенных для пакетной передачи данных и коротких сообщений. В 2025 г. «Гонец» сконцентрировался в том числе на направлении беспилотного транспорта, уточнил Ивкин. Организованный «Гонцом» канал спутниковой связи рассчитан на то, чтобы передавать результаты обработки информации в небольшом объеме, выдавать команды управления и вносить изменения в полетное задание, а не ретранслировать потоковое видео, пояснил он. Ивкин также напомнил, что в этом году с космодрома «Восточный» были запущены два малых космических аппарата «Геоскан» с полезной нагрузкой, работающей в P- и S-диапазонах. Сейчас ведутся эксперименты по испытанию каналов связи и уже есть достижения в передаче данных со скоростью до 1 Мбит/с.