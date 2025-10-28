«Роскосмос» хочет больше частот для управления дронами с орбиты

«Роскосмос» хочет больше частот для управления дронами с орбитыСигнал со спутника позволит отправлять беспилотники за горизонт без наземной сотовой связи
Для низкоорбитальной спутниковой системы «Гонец» «Роскосмоса» рассматривается возможность использования частот в диапазонах P (до 1 Гц) и S (2–4 ГГц) для управления беспилотными воздушными системами (БВС). Об этом сообщил начальник управления реализации федеральных проектов и перспективных программ АО «Спутниковая система «Гонец» Аким Ивкин на панельной сессии форума «Спектр-2025» с участием представителей Роскомнадзора. «Для управления беспилотным воздушным транспортом с использованием спутниковых каналов связи выделена полоса 5030–5091 МГц, но инфраструктуры (спутниковых каналов связи. – «Ведомости») в данных диапазонах в настоящий момент нет, – заявил Ивкин на форуме. – Поэтому мы предлагаем рассмотреть возможность использования уже имеющихся полос частот, в том числе в P- и S-диапазонах, выделенных госкорпорации «Роскосмос».
Сейчас диапазоны P и S выделены для подвижной и фиксированной спутниковой связи. Кроме того, диапазон сейчас фактически лишен наземной инфраструктуры, так как ранее он не развивался, поэтому у него нет перспектив стать частью космической системы связи, считает генеральный директор «Геоскана» Алексей Юрецкий.
Как пояснил Ивкин «Ведомостям», «Гонец» уже сообщал Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ, межведомственный орган при Минцифры, который занимается распределением частот) и Минцифры об экспериментах и результатах по управлению беспилотниками с помощью спутниковых каналов связи.
В апреле 2024 г. ГКРЧ выделила почти 55 МГц спектра в S-диапазоне «Гонцу» для персональной спутниковой связи и передачи данных на базе низкоорбитальных космических аппаратов «Гонец-М1», напоминает генеральный директор ComNews Group Леонид Коник. «Гонец» получил полосы частот 1982,524–2007,476 МГц (в направлении Земля – космос) и 2170,021–2199,980 МГц (в направлении космос – Земля). Еще несколько частотных полос в P-диапазоне принадлежат «Роскосмосу» с 2013 г. Но, по словам эксперта, ни один из них нельзя было бы использовать для управления дронами без отдельного решения ГКРЧ.
Вопрос выделения новых полос радиочастот для управления беспилотным транспортом потребует отдельного решения ГКРЧ, подтвердил представитель Минцифры. ГКРЧ рассматривает все заявки по мере их поступления в установленном порядке, добавил он.
ГКРЧ выделяет частоты юрлицам или неопределенному кругу лиц для конкретного технологического применения, поясняет Коник. Поэтому для изменения цели использования частот, например для управления БПЛА, требуется отдельное решение комиссии. ГКРЧ выделяет частоты для каналов управления БВС, но если производитель летает за пределами стандартных частотных диапазонов (5030–5091 МГц), то должен отдельно согласовать нужный ему радиочастотный ресурс, соглашается директор центра развития системы технологических конкурсов Up Great Фонда Национальной технологической инициативы (НТИ) Юрий Молодых.
Система «Гонец» состоит из 18 космических аппаратов, предназначенных для пакетной передачи данных и коротких сообщений. В 2025 г. «Гонец» сконцентрировался в том числе на направлении беспилотного транспорта, уточнил Ивкин. Организованный «Гонцом» канал спутниковой связи рассчитан на то, чтобы передавать результаты обработки информации в небольшом объеме, выдавать команды управления и вносить изменения в полетное задание, а не ретранслировать потоковое видео, пояснил он. Ивкин также напомнил, что в этом году с космодрома «Восточный» были запущены два малых космических аппарата «Геоскан» с полезной нагрузкой, работающей в P- и S-диапазонах. Сейчас ведутся эксперименты по испытанию каналов связи и уже есть достижения в передаче данных со скоростью до 1 Мбит/с.
На «Архипелаге-2024» в августе 2024 г. «Гонец» и «Геоскан» первыми в России тестировали связь со спутника для управления БВС, сообщали компании. В результате оператор смог внести изменения в полетное задание летящего аппарата, отправить команду для остановки его движения и возврата в исходную точку. В 2025 г. «Гонец» поднял дрон на высоту 4 км и охватил связью участок диаметром 340 км. Это дало возможность управлять также и другим беспилотником, летающим на меньшей высоте, получать телеметрию и передавать сообщения и координаты на мобильный пункт управления. В России аналогов системы управления БВС из космоса нет, а в мировом масштабе это только американская Iridium.
«Мы стремимся к загоризонтному управлению, т. е. поднятию опорного беспилотника на высоту 10–12 км для получения зоны покрытия диаметром несколько тысяч километров, – поделился планами по проекту Ивкин. – В результате оператор, находясь в удаленном пункте, сможет управлять беспилотниками, которые летают в тех районах, где отсутствует наземная связь». По его словам, это может использоваться на дальних логистических маршрутах, в системах оповещения и передачи сигналов с БВС в случае возникновения лесных пожаров, а также для патрулирования протяженной на несколько тысяч километров инфраструктуры. Среди интересантов услуг он отметил госсектор, особенно спасательные и экстренные службы, крупные логистические компании и ТЭК.
Главный сценарий применения низкоорбитальных спутников для БВС – управление дронами на больших расстояниях без привязки к сотовой связи, подчеркивает Коник. Сюда могут относиться задачи в труднодоступных регионах вне зоны покрытия вышек связи, указывает заместитель руководителя центра проектной деятельности Передовой инженерной школы радиолокации, радионавигации и программной инженерии МФТИ Дмитрий Курулюк. Среди таких задач он перечисляет мониторинг лесных пожаров, ледовую разведку, поиск месторождений, мониторинг трубопроводов.
Беспилотие сталкивается с техническими ограничениями в части дальности связи с аппаратом, поэтому с использованием спутниковой группировки эта проблема может решиться, указал генеральный директор ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина» Павел Новицкий. Чем выше частота, тем хуже распространяется сигнал на расстоянии – деревья, рельеф, здания, осадки снижают эффективную дальность, обращает внимание Молодых.
Предложение «Гонца» выглядит разумным с технической точки зрения – низкая частота до 1 ГГц обеспечит стабильную передачу управляющих сигналов, для чего необходим канал буквально 10–20 Кбит, говорит Молодых. А вот частоты 2–4 ГГц широко используются, в том числе для работы WiFi, что может создавать помехи, добавил он. «P – отличный надежный доступный диапазон для телеметрии, которым располагает «Роскосмос». А диапазон S с большой пропускной емкостью пока недоступен и остается целью развития инфраструктуры на перспективу», – резюмировал эксперт рынка НТИ «Аэронет», гендиректор и основатель компаний «Геофотоника», Voxtellar, СИКС Сергей Алексеев.