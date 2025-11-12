Минцифры пообещало штрафы тем, кто не хочет импортозамещаться

Минцифры планирует ввести ежегодные оборотные штрафы для российских компаний, которые до 1 января 2028 г. не классифицируют значимые объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) и не переведут их на российское программное обеспечение (ПО). Соответствующий законопроект находится в разработке Минцифры, заявил министр Максут Шадаев на форуме CNews 11 ноября. «Должны быть штрафы для заказчиков, если они в установленные сроки на тех объектах КИИ, которые определены правительством, не перешли на российские решения, – заявил он. – Будут штрафы и за то, что компания не классифицировала эти решения как объекты КИИ. В нашем понимании штрафы – по крайней мере Минцифры будет предлагать для наших заказчиков – оборотные». Шадаев уточнил, что суммы штрафов еще обсуждаются.