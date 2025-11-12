Газета
Главная / Технологии /

Минцифры пообещало штрафы тем, кто не хочет импортозамещаться

Но, возможно, компании смогут пролоббировать смещение дедлайнов в индивидуальном порядке
Мария Арялина
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Минцифры планирует ввести ежегодные оборотные штрафы для российских компаний, которые до 1 января 2028 г. не классифицируют значимые объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) и не переведут их на российское программное обеспечение (ПО). Соответствующий законопроект находится в разработке Минцифры, заявил министр Максут Шадаев на форуме CNews 11 ноября. «Должны быть штрафы для заказчиков, если они в установленные сроки на тех объектах КИИ, которые определены правительством, не перешли на российские решения, – заявил он. – Будут штрафы и за то, что компания не классифицировала эти решения как объекты КИИ. В нашем понимании штрафы – по крайней мере Минцифры будет предлагать для наших заказчиков – оборотные». Шадаев уточнил, что суммы штрафов еще обсуждаются.

Министр сообщил, что российские компании могут остаться на зарубежном софте, но при этом ежегодно выплачивать оборотный штраф за несвоевременный переход на российские решения. Шадаев отметил, что по некоторым позициям срок 1 января 2028 г. «является недостижимым», и предложил несколько вариантов по сдвигу сроков. Например, в случае если компания заключает соглашение с правительством и инициирует особо значимый проект по разработке недостающего отечественного решения с механизмом господдержки или без него, срок может переноситься на два года, рассказал министр. «Максимальный срок реализации этих проектов – 48 месяцев плюс два года, чтобы их тиражировать по индустрии», – пояснил Шадаев.

