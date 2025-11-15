Российские ресурсы оштрафуют за авторизацию пользователей через Gmail

Российские ресурсы оштрафуют за авторизацию пользователей через GmailНо пока не все сервисы убрали регистрацию через иностранные почтовые ящики
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который вводит штраф до 700 000 руб. для российских ресурсов за авторизацию пользователей с помощью зарубежных сервисов. Документ был внесен 14 ноября, авторами выступили Антон Горелкин (фракция «Единая Россия»), Андрей Луговой (фракция ЛДПР) и др.
Законопроектом предлагается установить административную ответственность за неисполнение владельцем информационного ресурса обязанности проводить авторизацию пользователей, находящихся на территории России, одним из способов, предусмотренных № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации». В законе прописано, что такая авторизация возможна одним из трех способов: по номеру мобильного телефона, через ЕСИА («Госуслуги») или ЕБС (едина биометрическая система), а также через российский сервис авторизации. Для нарушителей-граждан предусмотрен штраф в размере от 10 000 до 20 000 руб., для должностных лиц – от 30 000 до 50 000 руб., для юридических лиц – от 500 000 до 700 000 руб.
«Обычных пользователей интернета это не коснется – только тех владельцев сайтов и приложений, которые уже два года игнорируют закон, – пообещал в своем Telegram-канале один из авторов законопроекта Горелкин. – Инициатива направлена на дальнейшее уменьшение зависимости Рунета от решений из недружественных стран».
Также в законопроекте прописана ответственность для владельцев ресурсов, которые не информируют пользователей об использовании рекомендательных технологий, в виде штрафа до 700 000 руб. Также предлагается установить ответственность для владельца ресурса с применением рекомендательных технологий за невыполнение требования Роскомнадзора прекратить предоставлять информацию с их применением в виде штрафа для граждан в размере от 20 000 до 40 000 руб., для должностных лиц – от 60 000 до 100 000 руб., юридических лиц – от 1 млн до 1,4 млн руб.
«Законопроект закрывает две большие и давно назревшие цифровые проблемы: безответственное использование иностранной авторизации и непрозрачность алгоритмов, которые формируют ленты для миллионов пользователей, – комментирует член комитета Госдумы по информационной политике (фракция «Единая Россия») Антон Немкин. – Несмотря на прямое требование закона, многие ресурсы продолжают использовать авторизацию через зарубежные сервисы. Это означает, что персональные данные российских граждан утекают туда, где их никак не защитить. А в эпоху, когда санкции и цифровое давление стали инструментом политики, надеяться на честность и благоразумие иностранных платформ – это роскошь, которую мы больше не можем себе позволить».
Депутат объяснил необходимость законопроекта обеспечением безопасности аудитории, что должны гарантировать отечественные сервисы. Немкин отметил,что «пользователь имеет право знать, как формируется его лента, какие данные о нем собираются и может ли сайт влиять на его выбор через непрозрачные механики».
1 декабря 2023 г. в силу вступили поправки к 149-ФЗ по авторизации пользователей на территории РФ с помощью номера мобильного телефона, с использованием ЕСИА или ЕБС или через российский сервис авторизации. До его вступления в силу можно было зарегистрироваться на площадках, в соцсетях и мессенджерах, в том числе иностранных, при помощи иностранного почтового ящика, напоминает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. В течение долгого времени многие иностранные сервисы продвигали регистрацию логина через свой ресурс, то есть через аккаунт Google или Apple, добавляет аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов.
С момента вступления в силу поправок на многих, но не на всех сайтах исчезла регистрация через иностранную почту, говорят опрошенные эксперты. Поэтому сейчас государство решило ввести штрафы для тех, кто еще не выполнил это требование, резюмировали эксперты.
По словам Кускова, данный законопроект может также затронуть появившееся в начале ноября требование по подтверждению входа в аккаунт Telegram или WhatsApp через почту, так для этих мессенджеров теперь не приходят смс-коды.
По словам Кускова, в данном случае рисков для самих граждан, которые пользуются тем или иным сервисом, – нет. Риски, которые могут возникнуть перед компанией, заключаются в том, что сервера таких зарубежных площадок находятся за пределами РФ, где, соответственно, и хранятся персональные данные и куда приходят сервисные уведомления почты, поясняет Вильянов.
Возможно, в ближайшее время всем зарегистрированным через иностранную почту пользователям начнут приходить письма с требованием поменять почту, говорит Вильянов. «То есть сейчас, по идее, российские граждане могут зарегистрироваться либо через “Госуслуги”, либо через какие-то сервисы, расположенные на территории Российской Федерации – mail.ru или “Яндекс”, но не Google, Amazon и тому прочее», – рассуждает Кусков.