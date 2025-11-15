Российские ресурсы оштрафуют за авторизацию пользователей через Gmail

1 декабря 2023 г. в силу вступили поправки к 149-ФЗ по авторизации пользователей на территории РФ с помощью номера мобильного телефона, с использованием ЕСИА или ЕБС или через российский сервис авторизации. До его вступления в силу можно было зарегистрироваться на площадках, в соцсетях и мессенджерах, в том числе иностранных, при помощи иностранного почтового ящика, напоминает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. В течение долгого времени многие иностранные сервисы продвигали регистрацию логина через свой ресурс, то есть через аккаунт Google или Apple, добавляет аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов.