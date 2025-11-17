Крупные IT-компании должны договориться с вузами о мерах поддержки

Также со стороны IT-компании важно давать доступ обучающемуся к базе данных для исследовательских проектов, участвовать в академических советах и формировать образовательные программы с преподаванием различных дисциплин. Такой подход позволяет сформировать кадры, которые востребованы как на рынке в целом, так и в конкретной IT-компании. Финансовая помощь учебным заведениям может быть эффективна только в том случае, если она целевая: например, если средства выделяются на прикладные проекты, исследования и направления, которые потом будут востребованы, заключила Цирулева.