Главная / Технологии /

Крупные IT-компании должны договориться с вузами о мерах поддержки

Им нужно будет выделить до 5% от сэкономленных от налогов средств и нефинансово помогать в подготовке кадров
Анна Устинова
Анастасия Майер
Поддержка студентов станет одним из условий получения IT-льгот
Поддержка студентов станет одним из условий получения IT-льгот / Алексей Орлов / Ведомости

Крупные аккредитованные IT-компании обяжут к 1 июня 2026 г. заключить соглашения с вузами о мерах финансовой поддержки и нефинансовой помощи в подготовке кадров. Это нужно для того, чтобы сохранить IT-аккредитацию, не лишиться льгот и брони для сотрудников от военной службы. Новые меры анонсировал замминистра цифрового развития Сергей Кучушев на форуме «Цифровые решения».

IT-компании должны будут выделять на поддержку вузов до 5% от средств, сэкономленных благодаря налоговым льготам. Речь идет о средствах, которые компании смогут сэкономить благодаря сохранению нулевого НДС для IT-компаний, говорил вице-премьер – глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко 23 октября.

До 1 июня 2026 г. IT-компании должны подать заявления о подтверждении аккредитации с приложением заключенных соглашений с вузами и колледжами, сказано в презентации Кучушева. Эти сроки будут прописаны в постановлении правительства, которое сейчас готовится. В течение трех месяцев с момента публикации постановления будет утвержден порядок взаимодействия и отчетов, рассказал замминистра.

Еще в августе 2024 г. министр цифрового развития Максут Шадаев говорил о том, что для сохранения IT-аккредитации компании должны будут поддерживать образовательные учреждения, писали «Ведомости».

Требования к компаниям

IT-компании совместно с вузами будут разрабатывать и актуализировать образовательные программы по IT-специальностям и программы профильных IT-дисциплин, направлять сотрудников для проведения занятий в вузе, а также проводить стажировки студентов IT-специальностей, сказал «Ведомостям» представитель Минцифры.

«Нововведение о заключении соглашения с вузами для подготовки кадров коснется только крупных аккредитованных IT-компаний, выручка которых превышает 1 млрд руб. в год, с численностью сотрудников не менее 100 человек», – уточнил представитель Минцифры. Требование предъявляется только к компаниям, пользующимся IT-льготами. Заключить соглашение должны те подпадающие под перечисленные критерии компании, которые хотят подтвердить статус аккредитованной, указал собеседник.

При этом количество таких соглашений может быть не ограничено, подчеркнул представитель Минцифры. «Соглашение заключается с вузами, требование о заключении соглашений с колледжами и региональными министерствами образования в части работы со школьниками является вариативным», – сказал он.

Что говорят компании

ГК Softline открывает специализированные объекты, например киберполигон Ampire в РУТ для отработки методов кибербезопасности, и оснащает лаборатории российским оборудованием «Инферит» (входит в ГК Softline) для работы с цифровым дизайном. Холдинг Т1 помимо проведения мастер-классов и курирования студенческих проектов внедряет свои IT-продукты, позволяя учащимся работать с реальными инструментами. Кроме того, Т1 реализует 14 совместных программ высшего образования с шестью вузами в рамках национальных проектов «Топ-ИТ» и «Топ-ИИ». «МТС Web Services» сосредоточена на актуальных направлениях, предлагая студентам 40 авторских курсов, с особым акцентом на ИИ-технологии. Эксперты компании выступают в роли научных руководителей выпускных квалификационных работ и проектных заданий, основанных на реальных бизнес-кейсах, а также организуют стажерские программы, тем самым обеспечивая целевую подготовку квалифицированных кадров для отрасли.

Взаимодействие с вузами

Сейчас в реестре российского программного обеспечения (ПО) Минцифры свыше 28 000 компаний, которые ежегодно проходят переаккредитацию. 

Наиболее эффективные формы поддержки и сотрудничества с вузами уже стали «классическими», рассуждает директор по персоналу группы компаний «Корус консалтинг» Дарья Цирулева. В первую очередь речь идет об организации практики для студентов. Важно, чтобы практика не носила формальный характер и проходила «в полях».

Также со стороны IT-компании важно давать доступ обучающемуся к базе данных для исследовательских проектов, участвовать в академических советах и формировать образовательные программы с преподаванием различных дисциплин. Такой подход позволяет сформировать кадры, которые востребованы как на рынке в целом, так и в конкретной IT-компании. Финансовая помощь учебным заведениям может быть эффективна только в том случае, если она целевая: например, если средства выделяются на прикладные проекты, исследования и направления, которые потом будут востребованы, заключила Цирулева.

С 2021 года бизнес вложил в вузы по программе «Приоритет 2030» 214 млрд рублей

Общество

Компании финансируют создание и оснащение совместных научно-образовательных центров и учебно-прикладных лабораторий современным оборудованием, как это происходит в МГТУ им. Н. Э. Баумана и НИЯУ МИФИ, рассказали «Ведомостям» представители этих вузов. По словам, руководителя дизайн-центра микроэлектроники полного цикла Mephius при НИЯУ МИФИ Владислава Самойлова, это обеспечивает студентам возможность получать практические навыки в условиях, максимально приближенных к реальному производству. Кроме того, IT-компании финансируют стажировки и программы дополнительного образования, проводят совместные научные исследования и организуют отраслевые мероприятия, такие как хакатоны и конференции, часто с возможностью последующего трудоустройства выпускников, рассказали представители вузов.

Университеты привлекают специалистов-практиков к учебному процессу. Например, ИТМО работает с крупнейшими IT-компаниями страны и IT-«дочками» крупных организаций, например «Яндексом», VK, «Сбером», МТС, Yadro, «Авито», «Самолетом», «Газпром нефтью» и др., перечислила директор по стратегическому развитию университета Дарья Козлова. Помимо того, компании осуществляют финансовую поддержку вузов, которая является важным инструментом взаимодействия. Значительная часть этих средств направляется на стипендиальные программы и гранты для студентов и преподавателей, добавляет она.

«Ведомости» направили запросы в Минобрнауки, Минпросвещения и топ-10 вузов.

