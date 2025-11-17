Крупные IT-компании должны договориться с вузами о мерах поддержки

Крупные IT-компании должны договориться с вузами о мерах поддержкиИм нужно будет выделить до 5% от сэкономленных от налогов средств и нефинансово помогать в подготовке кадров
Крупные аккредитованные IT-компании обяжут к 1 июня 2026 г. заключить соглашения с вузами о мерах финансовой поддержки и нефинансовой помощи в подготовке кадров. Это нужно для того, чтобы сохранить IT-аккредитацию, не лишиться льгот и брони для сотрудников от военной службы. Новые меры анонсировал замминистра цифрового развития Сергей Кучушев на форуме «Цифровые решения».
IT-компании должны будут выделять на поддержку вузов до 5% от средств, сэкономленных благодаря налоговым льготам. Речь идет о средствах, которые компании смогут сэкономить благодаря сохранению нулевого НДС для IT-компаний, говорил вице-премьер – глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко 23 октября.
До 1 июня 2026 г. IT-компании должны подать заявления о подтверждении аккредитации с приложением заключенных соглашений с вузами и колледжами, сказано в презентации Кучушева. Эти сроки будут прописаны в постановлении правительства, которое сейчас готовится. В течение трех месяцев с момента публикации постановления будет утвержден порядок взаимодействия и отчетов, рассказал замминистра.
Еще в августе 2024 г. министр цифрового развития Максут Шадаев говорил о том, что для сохранения IT-аккредитации компании должны будут поддерживать образовательные учреждения, писали «Ведомости».
Требования к компаниям
IT-компании совместно с вузами будут разрабатывать и актуализировать образовательные программы по IT-специальностям и программы профильных IT-дисциплин, направлять сотрудников для проведения занятий в вузе, а также проводить стажировки студентов IT-специальностей, сказал «Ведомостям» представитель Минцифры.
«Нововведение о заключении соглашения с вузами для подготовки кадров коснется только крупных аккредитованных IT-компаний, выручка которых превышает 1 млрд руб. в год, с численностью сотрудников не менее 100 человек», – уточнил представитель Минцифры. Требование предъявляется только к компаниям, пользующимся IT-льготами. Заключить соглашение должны те подпадающие под перечисленные критерии компании, которые хотят подтвердить статус аккредитованной, указал собеседник.
При этом количество таких соглашений может быть не ограничено, подчеркнул представитель Минцифры. «Соглашение заключается с вузами, требование о заключении соглашений с колледжами и региональными министерствами образования в части работы со школьниками является вариативным», – сказал он.
Что говорят компании
Бахтин полагает, что в случае продолжения мер регулирования возможно формирование серого рынка и отрыв реальной инфляции от официальной статистики. «Власти могут довести цифры до любых приемлемых для них значений, а позднее отпустить цены в отдельных категориях или даже во всех сразу. Но это нерыночные факторы, и они непрогнозируемы в принципе», – говорит он.
Взаимодействие с вузами
Сейчас в реестре российского программного обеспечения (ПО) Минцифры свыше 28 000 компаний, которые ежегодно проходят переаккредитацию.
Наиболее эффективные формы поддержки и сотрудничества с вузами уже стали «классическими», рассуждает директор по персоналу группы компаний «Корус консалтинг» Дарья Цирулева. В первую очередь речь идет об организации практики для студентов. Важно, чтобы практика не носила формальный характер и проходила «в полях».
Также со стороны IT-компании важно давать доступ обучающемуся к базе данных для исследовательских проектов, участвовать в академических советах и формировать образовательные программы с преподаванием различных дисциплин. Такой подход позволяет сформировать кадры, которые востребованы как на рынке в целом, так и в конкретной IT-компании. Финансовая помощь учебным заведениям может быть эффективна только в том случае, если она целевая: например, если средства выделяются на прикладные проекты, исследования и направления, которые потом будут востребованы, заключила Цирулева.
Компании финансируют создание и оснащение совместных научно-образовательных центров и учебно-прикладных лабораторий современным оборудованием, как это происходит в МГТУ им. Н. Э. Баумана и НИЯУ МИФИ, рассказали «Ведомостям» представители этих вузов. По словам, руководителя дизайн-центра микроэлектроники полного цикла Mephius при НИЯУ МИФИ Владислава Самойлова, это обеспечивает студентам возможность получать практические навыки в условиях, максимально приближенных к реальному производству. Кроме того, IT-компании финансируют стажировки и программы дополнительного образования, проводят совместные научные исследования и организуют отраслевые мероприятия, такие как хакатоны и конференции, часто с возможностью последующего трудоустройства выпускников, рассказали представители вузов.
Университеты привлекают специалистов-практиков к учебному процессу. Например, ИТМО работает с крупнейшими IT-компаниями страны и IT-«дочками» крупных организаций, например «Яндексом», VK, «Сбером», МТС, Yadro, «Авито», «Самолетом», «Газпром нефтью» и др., перечислила директор по стратегическому развитию университета Дарья Козлова. Помимо того, компании осуществляют финансовую поддержку вузов, которая является важным инструментом взаимодействия. Значительная часть этих средств направляется на стипендиальные программы и гранты для студентов и преподавателей, добавляет она.
«Ведомости» направили запросы в Минобрнауки, Минпросвещения и топ-10 вузов.