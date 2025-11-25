Магистральные оптические кабели связи в России близки к предельному возрасту

Магистральные оптические кабели связи в России близки к предельному возрастуНа ключевом направлении запад – восток уже в этом году более половины оптики превысит срок эксплуатации
Более половины доступной волоконно-оптической инфраструктуры в России – 50–70% – на направлении запад – восток исчерпает срок гарантийного использования в 2025 г. Об этом на Пиринговом форуме – 2025 со ссылкой на данные аналитической компании J’son & Partners Consulting заявил директор по продажам инфраструктурной телекомкомпании «Атлас» Павел Колочкин.
Физической основой магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) является кабель, состоящий из сотни оптических волокон, объясняет генеральный директор ComNews Group Леонид Коник. Магистральная линия нужна для обеспечения связи на больших расстояниях – международных, междугородных и городских.
Загрузка магистральных сетей от Москвы до Улан-Удэ близка к пределу в 60–70%, рассказывал на форуме Колочкин. 70% – это предел комфортной эксплуатации ВОЛС, так как часть емкости всегда держится в резерве на случай обрыва кабеля на параллельных направлениях, пояснил исполнительный директор аналитической компании J’son & Partners Consulting Сергей Шавкунов. Менеджер по техническим решениям VPG Laserone (российский производитель DWDM-оборудования для магистральных ВОЛС, относится к кластеру «СФ Тех» ГК Softline) Станислав Шестов подтвердил оценки аналитиков по доступности и загрузке существующих магистральных сетей. DWDM-оборудование используется для приема и передачи интернет-трафика по высокоскоростным оптическим сетям связи.
По оценке J’son & Partners Consulting, в 2020–2030 гг. в России нужно заменить более 400 000 км волоконно-оптического кабеля со сроком службы более 20 лет. На конец 2020 г., по данным аналитической компании, протяженность магистральных ВОЛС крупных операторов достигла около 700 000 км. При этом модернизация кабельной инфраструктуры затронет не только операторов сетей связи общего назначения, но и операторов ведомственных сетей – железных дорог, энергетики, нефтегазовой отрасли, перечисляет Шавкунов.
Исторический пик строительства магистральной волоконно-оптической инфраструктуры пришелся на начало 2000-х гг. и стандартный 20–25-летний срок службы кабеля действительно подходит к концу, подтверждает выводы аналитиков директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова.
Что беспокоит «Атлас»
В частности, «Ростелеком» в 1999 г. завершил строительство линии связи Москва – Хабаровск, «Транстелеком» запустил ВОЛС запад – восток протяженностью 45 000 км в 2001 г., напомнил Коник. В 2007–2009 гг. началась региональная прокладка ВОЛС федеральными операторами – МТС, «Мегафоном» и «Билайном» – на фоне распространения услуг широкополосного доступа в интернет, добавляет Шавкунов.
После истечения срока службы стекловолокно начнет мутнеть, его передающие способности ухудшаются, поясняет эксперт. Независимый аналитик, автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко также говорит о прогрессирующем затемнении волокна, что будет вызывать затухание сигнала и негативно сказываться на пропускной способности систем магистральной связи. За 25 лет волокно морально устарело, старые кабели могут не работать с современными системами, предупреждает он. Это недопустимо, учитывая и без того высокую загрузку магистральных сетей связи, подчеркивает аналитик. Окончание срока гарантийного обслуживания кабеля не означает мгновенного массового выхода из строя, но ведет к учащению локальных повреждений и росту затрат на поддержание сети, предупреждает Биджелова.
В среднем стоимость строительства 1 км магистральной ВОЛС составляет 1 млн руб., оценивает Коник. Но возникающие препятствия, такие как переходы через крупные реки, могут увеличивать стоимость строительства такого участка в разы. Таким образом, полная замена кабелей, у которых истекает срок гарантийного обслуживания, может обойтись в сотни миллиардов рублей, подсчитывает Бойко.
В России есть единственный производитель оптоволокна – саранский завод «Оптиковолоконные системы» (ОВС), напоминает Бойко. Кабель из волокна производят более десятка российских компаний – «Инкаб», «Еврокабель», «Москабель», «Сарансккабель-оптика» и др., перечисляет он. «Ведомости» направили запросы в эти компании.
В то же время российское оптоволокно не выдерживает конкуренции с китайцами, писал ComNews 17 марта со ссылкой на гендиректора ОВС Андрея Николаева. Американское оптоволокно Corning в России импортозаместил Китай. По словам Николаева, доля ОВС на отечественном рын-ке сократилась с 30% в 2021 г. до 25% на конец 2024 г., а китайские поставщики нарастили долю на рынке России с 6 до 75%. Рост продаж китайского оптоволокна в России он объяснил демпинговыми ценами производителей из Китая и господдержкой правительства КНР.
Тогда же Николаев говорил о том, что с 2022 г. потребление оптоволокна на российском рынке ежегодно сокращается: в 2024 г. оно упало на 20% до 4,5 млн км. Загрузка кабельных заводов в России составила около 30–40% мощности.
«Мегафон» и «Билайн» регулярно проводят диагностику и мониторинг всего магистрального кабеля, сказали представители операторов. Это позволяет по необходимости выполнять точечную замену без влияния на клиентов. Представитель «Билайна» добавил, что компания инвестирует в модернизацию и расширение инфраструктуры. МТС компенсирует дефицит пропускной способности оптических волокон переходом на более высокие канальные скорости, использует дополнительные волокна на существующих трассах и новых маршрутах ВОЛС, отметил представитель компании. МТС разделяет маршруты пропуска зарубежного трафика через восток и запад, а также строит собственные дата-центры для замыкания объемов трафика на уровне регионов для оптимального использования загруженных участков магистральных DWDM-сетей.
Представители «Транстелекома» и «ЭР-телеком холдинга» воздержались от комментариев. «Ведомости» направили запрос в «Ростелеком».
Переход с DWDM-систем с пропускной способностью 8 Тбит/с на более современное оборудование с 16 Тбит/с и более позволит многократно увеличить пропускную способность без прокладки новых волокон, рекомендует Биджелова. Для рядовых абонентов эта модернизация останется невидимой, но станет фундаментом для будущего роста скорости, стабильности и развития всех цифровых сервисов в стране, предотвратив потенциальные пробки на магистральных сетях, объясняет она.