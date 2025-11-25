Магистральные оптические кабели связи в России близки к предельному возрасту

После истечения срока службы стекловолокно начнет мутнеть, его передающие способности ухудшаются, поясняет эксперт. Независимый аналитик, автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко также говорит о прогрессирующем затемнении волокна, что будет вызывать затухание сигнала и негативно сказываться на пропускной способности систем магистральной связи. За 25 лет волокно морально устарело, старые кабели могут не работать с современными системами, предупреждает он. Это недопустимо, учитывая и без того высокую загрузку магистральных сетей связи, подчеркивает аналитик. Окончание срока гарантийного обслуживания кабеля не означает мгновенного массового выхода из строя, но ведет к учащению локальных повреждений и росту затрат на поддержание сети, предупреждает Биджелова.