IT-компании заинтересовались темными волокнами

В российском IT-секторе растет спрос на аренду резервных оптоволоконных сетей. Речь идет о готовой, но не используемой инфраструктуре, которую операторы связи могут перераспределить на другие объекты, снизив таким образом затраты на подключение к сетям для конечных пользователей. Такие сети называют темным волокном. За первые пять месяцев 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. спрос на такую услугу вырос на 20%. Это следует из опроса IT-интегратора «Телеком биржа», проведенного в мае 2025 г. среди 200 руководителей IT-блоков банков, ритейла и промышленных предприятий.