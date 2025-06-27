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IT-компании заинтересовались темными волокнами

Строительство собственной инфраструктуры связи обходится в 200–250 раз дороже аренды
Анна Устинова
ANDREW BROOKES / Connect Images via AFP
ANDREW BROOKES / Connect Images via AFP

В российском IT-секторе растет спрос на аренду резервных оптоволоконных сетей. Речь идет о готовой, но не используемой инфраструктуре, которую операторы связи могут перераспределить на другие объекты, снизив таким образом затраты на подключение к сетям для конечных пользователей. Такие сети называют темным волокном. За первые пять месяцев 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. спрос на такую услугу вырос на 20%. Это следует из опроса IT-интегратора «Телеком биржа», проведенного в мае 2025 г. среди 200 руководителей IT-блоков банков, ритейла и промышленных предприятий.

Более трети (35%) респондентов подтвердили, что они арендуют темные волокна. В прошлом году такой услугой пользовались только 15% опрошенных компаний, следует из опроса. 47% опрошенных сказали, что пока не арендуют темные волокна, но видят потребность в такой услуге. Еще 22% говорят, что необходимости в аренде или покупке отдельных волокон пока нет.

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