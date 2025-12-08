Газета
Минпромторг оценил объем услуг с использованием дронов в 26 млрд рублей

Гражданские заказчики заказали услуги, где использовалось более 5000 дронов
Анна Устинова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В 2025 г. объем рынка услуг с использованием беспилотных авиационных систем (БАС) составил более 26 млрд руб. Такими оценками с «Ведомостями» поделилась заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя. Минпромторг впервые оценивал потребность гражданского сектора в беспилотных услугах отдельно от подсчетов заказанных аппаратов.

Речь идет сервисах с применением беспилотников, таких как мониторинг лесных пожаров, сельскохозяйственные работы, обеспечение воздушной безопасности, проведение поисковых авиационных работ в труднодоступной местности, картография, инспекция промышленных объектов и ЛЭП, наблюдение за ходом строительства, поиск людей в ЧС и логистика. В 2025 г. гражданские заказчики заказали услуги, где использовалось более 5000 дронов, рассказала Половченя в ходе своего выступления на пресс-конференции, посвященной итогам реализации федерального проекта «Кадры для БАС» в 2025 г. (входит в нацпроект БАС). Производство полностью покрыло необходимость отрасли, добавила она.

