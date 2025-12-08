Минпромторг оценил объем услуг с использованием дронов в 26 млрд рублей

Речь идет сервисах с применением беспилотников, таких как мониторинг лесных пожаров, сельскохозяйственные работы, обеспечение воздушной безопасности, проведение поисковых авиационных работ в труднодоступной местности, картография, инспекция промышленных объектов и ЛЭП, наблюдение за ходом строительства, поиск людей в ЧС и логистика. В 2025 г. гражданские заказчики заказали услуги, где использовалось более 5000 дронов, рассказала Половченя в ходе своего выступления на пресс-конференции, посвященной итогам реализации федерального проекта «Кадры для БАС» в 2025 г. (входит в нацпроект БАС). Производство полностью покрыло необходимость отрасли, добавила она.