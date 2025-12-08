VisionLabs разработала планшет для распознавания лиц

VisionLabs разработала планшет для распознавания лицСтоимость такого ПАКа может составлять от 15 млн до 25 млн рублей
Дочерняя компания МТС – VisionLabs – создала программно-аппаратный комплекс (ПАК), который позволит заказчикам гибко использовать биометрию в различных сценариях, например для прохода в офисы и аэропорты, для учета рабочего времени, заселения в гостиницы, а также для продажи товаров 18+, рассказал «Ведомостям» генеральный директор VisionLabs Дмитрий Марков.
Решение «ВЛ-био» представляет собой специализированный планшет, уже подключенный к Единой биометрической системе (ЕБС; оператор – Центр биометрических технологий (ЦБТ), принадлежит Минцифры, ЦБ и «Ростелекому») и с криптографической защитой класса КС3 (предназначен для защиты критически важной информации, такой как персональные данные, государственная или коммерческая тайна). Также устройство можно подключить к коммерческим биометрическим системам (КБС) или региональному сегменту ЕБС, рассказал Марков. По его словам, аналогичных готовых ПАКов на российском рынке сейчас нет, а для использования ЕБС на том или ином объекте необходимо было заказывать разработку устройства и софта под ключ.