VisionLabs разработала планшет для распознавания лиц

Решение «ВЛ-био» представляет собой специализированный планшет, уже подключенный к Единой биометрической системе (ЕБС; оператор – Центр биометрических технологий (ЦБТ), принадлежит Минцифры, ЦБ и «Ростелекому») и с криптографической защитой класса КС3 (предназначен для защиты критически важной информации, такой как персональные данные, государственная или коммерческая тайна). Также устройство можно подключить к коммерческим биометрическим системам (КБС) или региональному сегменту ЕБС, рассказал Марков. По его словам, аналогичных готовых ПАКов на российском рынке сейчас нет, а для использования ЕБС на том или ином объекте необходимо было заказывать разработку устройства и софта под ключ.