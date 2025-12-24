«Большая четверка» придумала, как надежно маркировать звонки от организаций

«Большая четверка» придумала, как надежно маркировать звонки от организацийДо этого единых правил маркировки вызовов не существовало
Операторы связи «большой четверки» – «Билайн», «Мегафон», МТС и Т2 – разработали открытые API межоператорского взаимодействия при маркировке вызовов организаций. API (Application Programming Interface – интерфейсы прикладного программирования, т. е. язык, на котором общаются между собой системы операторов) нужен для того, чтобы упростить взаимодействие крупных и мелких операторов для оперативной привязки и отвязки наименований от телефонных номеров. Об этом рассказали «Ведомостям» представители операторов.
«Открытый API межоператорского взаимодействия при маркировке вызовов опубликован на сайтах крупнейших операторов мобильной связи, – сообщил «Ведомостям» представитель Минцифры. – Разработка открытого API позволит оптимизировать процесс обмена маркировками между операторами». Услуга предоставляется бесплатно, уточнили представители операторов.
С 1 сентября 2025 г. вступили в силу новые правила маркировки звонков. Теперь при вызове абоненту должна передаваться информация о компании или индивидуальном предпринимателе, который звонит: полное или сокращенное наименование и категория вызова (например, «банк» или «доставка»). Эта услуга оказывается операторами связи колл-центрам на платной основе. До конца сентября операторы предоставляли ее в льготном режиме как переходный этап для бизнеса. Средний ценник составлял приблизительно 0,3 руб. за один маркированный звонок, подсчитывали «Ведомости» в начале сентября. Штрафных санкций за отсутствие маркировки пока законом не предусмотрено.
Прозрачность и защита от мошенников
Маркировка входящих звонков направлена на защиту граждан от телефонного мошенничества и спама, а также на повышение прозрачности коммуникаций между бизнесом и клиентами, подчеркнул представитель Минцифры. «Процесс заключения договоров между операторами связи и их корпоративными клиентами продолжается», – сказал он.
«Газпромбанк мобайл», будучи виртуальным мобильным оператором (MVNO), использует инфраструктуру опорного оператора T2, сказал директор департамента IT-инфраструктуры и аналитики данных «Газпромбанк мобайла» Александр Левченко. По его словам, телекомкомпания оценивает открытые API коллег на предмет соответствия требованиям и рыночным практикам, а также планирует переиспользовать и интегрировать решения опорного оператора для предоставления услуг по маркировке вызовов на уровне участников рынка.
«Ведомости» направили запросы другим крупным MVNO – «Т-мобайлу», «ВТБ мобайлу» и «Сбермобайлу».
Зачем тут API
Функционально API работает как единый язык, на котором взаимодействуют все участники вызова: операторы, абоненты и компании, объясняет старший менеджер практики бизнес-консультирования «Тедо» Екатерина Литвинова. Вместо множества отдельных несогласованных точек взаимодействия создается один контролируемый канал, что позволяет системе анализировать не только номер звонка, но и другие параметры, такие как источник сигнала и его аномальные характеристики. Это превращает маркировку из простого инструмента блокировки в сложную систему идентификации, где каждый вызов получает «цифровой отпечаток», говорит она.
API нужен для самостоятельного создания наименования, которое будет отображаться при звонке, привязки номеров к названию, отключения номеров и возможности их ротации, перечисляет президент Ассоциации малых операторов связи регионов Дмитрий Галушко. Без API согласовывать техзадание операторам приходится вручную, что совершенно неудобно с учетом постоянной ротации, отключения и добавления номеров в процессе маркировки.
«Разработка открытого API ведется для автоматизации обмена как между «большой четверкой», так и между операторами фиксированной связи. Это повысит скорость и точность обмена данными, а также снизит издержки всех участников», – прокомментировал представитель «Мегафона». Также API нужен для ускорения обмена информацией между операторами (оператор – оператор) и клиентами (оператор – клиент), добавил представитель T2. Это позволит не только ускорить передачу информации, но и исключить ошибки, связанные с человеческим фактором, на всех этапах взаимодействия, сказал он. По словам представителя «Билайна», процесс подразумевает проведение интеграции с системой и передачу в нее запросов на включение, изменение или удаление данных. С учетом специфики работы небольших операторов реализация происходила поэтапно – сейчас любому оператору уже доступна техническая сторона работы API, чтобы оценить условия внедрения на своей стороне, добавил представитель МТС.
Сколько это стоит
В октябре более 60 региональных операторов связи более чем из 15 регионов РФ написали коллективное обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть правила маркировки вызовов, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо. В обращении компании указывают, что предложенная операторами «большой четверки» схема реализации маркировки «создает условия для дискриминации» других операторов. Авторы также считают, что цены на звонки для их абонентов-юрлиц вырастут в среднем на 40% с 1,5 до 2,1 руб./мин. При этом плата взимается вне зависимости от того, было установлено соединение или нет.
«Операторы взимают до 50 коп. за попытку вызова – по 25 коп. за маркировку и за массовый автоматический вызов. То есть платят не за дозвон, а за сам факт вызова», – обращает внимание Галушко. При этом он полагает, что «подключение маркировки нередко снижает процент дозвона», т. е. эффективность коммуникаций падает и бизнес не спешит массово подключать услугу. Среди проблем внедрения и неравномерность маркировки по сегментам рынка.
В то же время API действительно нужен для небольших операторов, считает Галушко. Кроме того, крупные фиксированные операторы, которые подписали или подписывают с «большой четверкой» партнерские договоры на маркировку, очень ждут этот функционал, знает он. Открытый API также в теории позволит региональным операторам подключиться к системе маркировки напрямую, минуя посредничество «большой четверки», которая в настоящее время навязывает свои тарифы в качестве обязательного условия, добавляет Литвинова.
Небольшие операторы всегда находятся в более уязвимом положении, констатировал гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Поэтому взаимодействие между телекомкомпаниями не должно быть основано на получении коммерческой выгоды одной стороной за счет другой, ведь конечная цель межоператорского взаимодействия – объединить усилия для борьбы с мошенничеством, обращает внимание он.
Преимущества получают прежде всего корпоративные клиенты – банки, крупные компании и торговые сети, которые совершают массовые звонки и хотят, чтобы их вызовы доходили до абонентов с правильной маркировкой, перечисляет Литвинова. Наконец, сами операторы «большой четверки» достигают снижения издержек через унификацию и автоматизацию процессов, заключила она.-T2 опубликовал API на своем сайте, подтвердил представитель компании. «Мегафон» завершил разработку и планирует опубликовать API для ознакомления до конца декабря, сообщил его представитель. «Билайн» также уведомил об окончании разработки API.