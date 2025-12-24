«Большая четверка» придумала, как надежно маркировать звонки от организаций

«Разработка открытого API ведется для автоматизации обмена как между «большой четверкой», так и между операторами фиксированной связи. Это повысит скорость и точность обмена данными, а также снизит издержки всех участников», – прокомментировал представитель «Мегафона». Также API нужен для ускорения обмена информацией между операторами (оператор – оператор) и клиентами (оператор – клиент), добавил представитель T2. Это позволит не только ускорить передачу информации, но и исключить ошибки, связанные с человеческим фактором, на всех этапах взаимодействия, сказал он. По словам представителя «Билайна», процесс подразумевает проведение интеграции с системой и передачу в нее запросов на включение, изменение или удаление данных. С учетом специфики работы небольших операторов реализация происходила поэтапно – сейчас любому оператору уже доступна техническая сторона работы API, чтобы оценить условия внедрения на своей стороне, добавил представитель МТС.