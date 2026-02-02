Газета
Хакеры требовали у российских рыбаков рекордный выкуп в 500 млн рублей

Требуемая сумма оказалась вдвое больше, чем в 2024 году
Мария Арялина
Ведомости
Требование злоумышленников о выкупе за расшифровку данных компании в размере 50 биткойнов (около 500 млн руб.) стало самым крупным в 2025 г. Такую сумму в январе прошлого года потребовали хакеры из группировки CyberSec’s у одной из российских рыбопромысловых компаний, рассказал «Ведомостям» представитель разработчика решений в сфере информационной безопасности компании F6. Компанию – жертву хакеров он не назвал. Собеседник отметил, что эта сумма оказалась вдвое больше максимального выкупа, который злоумышленники требовали в 2024 г.

CyberSec’s – хактивистская группа, которая специализируется на кибердиверсиях и саботаже против российских компаний, рассказал представитель F6. Среди их методов DDoS-атаки, компрометация инфраструктуры, публикация скомпрометированных данных, атаки через подрядчиков, с конца 2024 г. злоумышленники начали также совершать атаки с использованием программ-вымогателей, поясняет он. В 2025 г. специалистами F6 Threat Intelligence было зафиксировано 15 случаев публикаций баз данных российских компаний злоумышленником CyberSec’s из отраслей ритейла, государственных услуг и телекома, содержащих в общей сложности 1,44 млн строк.

