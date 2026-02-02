Хакеры требовали у российских рыбаков рекордный выкуп в 500 млн рублей

Требование злоумышленников о выкупе за расшифровку данных компании в размере 50 биткойнов (около 500 млн руб.) стало самым крупным в 2025 г. Такую сумму в январе прошлого года потребовали хакеры из группировки CyberSec’s у одной из российских рыбопромысловых компаний, рассказал «Ведомостям» представитель разработчика решений в сфере информационной безопасности компании F6. Компанию – жертву хакеров он не назвал. Собеседник отметил, что эта сумма оказалась вдвое больше максимального выкупа, который злоумышленники требовали в 2024 г.