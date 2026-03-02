Компании из топливно-энергетического комплекса обяжут участвовать в кибертестах

По данным центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар», в 2025 г. ТЭК вошел в топ-3 среди отраслей, подвергшихся заражениям различного вида вредоносного ПО с долей в 15%. Впрочем, руководитель отдела продвижения продуктов «Кода безопасности» Павел Коростелев подчеркнул, что каких-либо громких инцидентов в последние годы в ТЭКе не было, что свидетельствует о довольно высоком уровне защищенности организаций отрасли. Как правило, они инвестируют большие средства и стараются оперативно внедрять передовые технологии, поэтому их интерес к кибериспытаниям вполне логичен, добавил он.