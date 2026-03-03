Госсектор стал чаще защищать учетные записи сотрудников

Госсектор стал чаще защищать учетные записи сотрудниковПодобные решения занимают почти треть рынка информационной безопасности
В 2025 г. госсектор нарастил закупки решений для защиты учетных записей. Они выросли на 21,9% в годовом выражении до 43 млрд руб. Количество самих закупок увеличилось на 16%, достигнув 5411 контрактов. Такими данными с «Ведомостями» поделились представители сервисов «Контур.Эгида» и Staffcop (принадлежат компании «СКБ Контур»).
Компании анализировали закупки систем управления цифровыми идентичностями и правами доступа пользователей, платформ многофакторной и двухфакторной аутентификации, средств защиты привилегированных учетных записей администраторов, а также сервисов по внедрению и сопровождению таких решений в рамках № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. Первый регулирует закупки государственных и муниципальных учреждений, второй – закупки компаний с госучастием.