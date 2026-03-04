Операторы отвергли предложение банков об их исключении из спам-звонков

Операторы отвергли предложение банков об их исключении из спам-звонковОтсутствие маркировки звонков банков может привести к навязыванию их услуг, считают эксперты
Операторы связи не поддержали предложение крупнейших российских банков разрешить им обходить ограничения на массовые телефонные вызовы при обзвоне клиентов.
Речь идет о поправках ко второму чтению законопроекта «Антифрод 2.0» о массовых вызовах, которые обсуждаются в Совете Федерации. Банки предлагают вывести из-под критериев спам-звонков те вызовы, которые совершаются для выполнения требований правовых актов Банка России.
С инициативой выступили Сбер, Альфа-банк и Совкомбанк. Они предложили передавать сведения о маркировке звонков однократно в Единую платформу верификации телефонных вызовов «Антифрод» (ЕПВВ). Предполагается, что затем эта информация будет автоматически передаваться операторам связи и абонентам.
«Ведомости» обратились в Роскомнадзор с запросом о позиции властей по этой инициативе. В ответ Роскомнадзор переадресовал вопрос в Минцифры. «Ведомости» направили запрос в это ведомство.
Тем временем операторы связи выступили против инициативы банков. Представитель «Мегафона» заявил «Ведомостям», что банки как раз являются одним из крупнейших источников массовых звонков и уже около полугода уклоняются от исполнения требований закона, предлагая различные поправки. «Критерии, предлагаемые банками, крайне размыты и не способствуют снижению количества спам-звонков», – комментирует инициативу представитель «Билайна».
Представитель оператора T2 указала, что тезис о «персонифицированности» банковских звонков вызывает сомнения. По ее словам, значительная часть таких вызовов связана с массовыми предложениями банковских продуктов, которые адресуются конкретному пользователю, но в итоге превращаются в миллионы звонков на сетях операторов.
В «Мегафоне» также подчеркнули, что законодательство не обязывает банки общаться с клиентами исключительно через голосовые вызовы. Информирование клиентов может осуществляться и через другие каналы связи. Более того, возможности финансовых организаций позволяют им не просто предупреждать клиентов о рисках, но и оперативно блокировать подозрительные операции, указывает представитель оператора.
Директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова отмечает, что сами клиенты уже меняют предпочтения в пользу цифровых каналов коммуникации. По ее словам, в 2025 г. доля обращений через онлайн-чаты впервые превысила количество телефонных звонков в банки, поскольку пользователи считают такие способы более безопасными.
При этом банки продолжают активно использовать телефонные звонки, поскольку это один из самых дешевых каналов коммуникации и одновременно эффективный инструмент продаж, говорит эксперт.
По мнению генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, финансовые организации могут прикрываться социальными задачами – например, информированием клиентов о рисках, – но одновременно использовать разговор для продвижения кредитов, депозитов и других услуг.
Основатель юридической компании Future Legal Павел Катков добавляет, что массовые звонки банков уже заработали себе дурную репутацию на рынке: их представители звонят массово, без предупреждения, а в случае даже минимального долга привлекают коллекторов. Он считает, что именно такая практика во многом привела к появлению мошеннических схем, когда злоумышленники маскируются под банковских сотрудников.
В то же время Дозмаров и Катков допускают, что банки смогут продавить инициативу в правительстве, так как у них силен аппаратный и финансовый вес.