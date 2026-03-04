«Сбер», «Альфа» и Совкомбанк предложили исключения из самозапрета на спам-звонки

Вместе с этим, такая норма закона вызывает вопросы по своей эффективности и создает дополнительные экономические барьеры для операторов связи, считают в «Сбере», Альфа-банке и Совкомбанке. В частности, стоимость тарифа за каждую попытку вызова составляет 0,25 руб. При этом критерии, по которым звонок может быть признан массовым, не определены законодательно, и решение о его квалификации принимается оператором. Это означает, что любой звонок может быть заблокирован без договора о массовых вызовах, даже если у банков есть законные основания для его совершения. Например, в случае блокировки они не смогут связаться с абонентом для информирования о кредитных каникулах, реструктуризации кредита, задолженности или взыскании долга.