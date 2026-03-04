«Сбер», «Альфа» и Совкомбанк предложили исключения из самозапрета на спам-звонки
В связи с тем, что группа сенаторов подготовили поправку ко второму чтению законопроекта «Антифонд 2.0» о массовых вызовах, которая предполагает исключить из-под критериев телефонные вызовы, которые организации осуществляют для выполнения требований, предусмотренных правовыми актами Банка России, «Сбер», Альфа-банк и Совкомбанк предложили однократно передавать сведения о маркировке, например, в Единую платформу верификации телефонных вызовов «Антифрод» (ЕПВВ). Предполагается, что оттуда эти сведения автоматически могут передаваться оператору и далее абоненту. К платформе подключены операторы как фиксированной, так и подвижной радиотелефонной связи, и с ее использованием уже сейчас осуществляется верификация телефонных номеров в рамках противодействия их подмене. Позиция трех банков есть в распоряжении «Ведомостей».
Такой механизм будет существенно дешевле для экономики в целом, не создаст для операторов связи необоснованных экономических преимуществ, а также позволит избежать межотраслевых корпоративных конфликтов, считают в финансовых организациях. Банковское сообщество подготовило и направило в профильные комитеты Госдумы соответствующие поправки.
С 1 сентября 2025 г. Федеральный закон №41-ФЗ от 1 апреля 2025 г. ввел понятие «массовых вызовов», то есть автоматических звонков, которые совершаются с предварительного согласия абонента. Для проведения таких звонков организация должна заключить договор со всеми операторами связи, обслуживающими абонентов. Абонент, в свою очередь, может отказаться от получения массовых вызовов, подав соответствующее заявление своему оператору.
Вместе с этим, такая норма закона вызывает вопросы по своей эффективности и создает дополнительные экономические барьеры для операторов связи, считают в «Сбере», Альфа-банке и Совкомбанке. В частности, стоимость тарифа за каждую попытку вызова составляет 0,25 руб. При этом критерии, по которым звонок может быть признан массовым, не определены законодательно, и решение о его квалификации принимается оператором. Это означает, что любой звонок может быть заблокирован без договора о массовых вызовах, даже если у банков есть законные основания для его совершения. Например, в случае блокировки они не смогут связаться с абонентом для информирования о кредитных каникулах, реструктуризации кредита, задолженности или взыскании долга.
Кроме того, заключение договора не гарантирует защиту от нежелательных звонков, так как операторы связи не проверяют легитимность оснований для звонка. По мнению финансовых организаций, фактически, банкам придется платить операторам не за услуги связи, а за то, чтобы их звонки не были заблокированы. Важно отметить, что все звонки банков имеют законный характер и персонифицированы, что исключает их массовость, отметили в банках.
Маркировка вызовов является государственной мерой по борьбе с телефонным мошенничеством и направлена на исключение анонимности звонков. Но ее реализация осуществляется за счет корпоративных абонентов, что создает необоснованные экономические преимущества для операторов связи. В банках заключили, что маркировка звонков для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должна быть бесплатной.
Совладелец и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский говорил «Ведомостям», что банкам «абсолютно обоснованно и необходимо» разрешить обходить самозапрет граждан на получение массовых звонков, для того чтобы они могли совершать именно операционные и риск-критичные звонки. Банки обязаны соблюдать запрет, но контроль должен оставаться за ними самими и Роскомнадзором, а не за операторами связи, подчеркнул он.
Аналогичную позицию выражал и представитель Т-банка, отмечая, что важно исключить из массовых вызовов те, которые осуществляются в случаях, «прямо предусмотренных законом», например в целях проверки сведений о клиенте, процедур противодействия мошенничеству. Такие звонки не являются спамом, поэтому неправильно ставить их в один ряд – клиентам во многих случаях важно их получать, указывал он. В качестве примера представитель Т-банка приводил требования 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым банк обязан уведомить клиента в случае выявления операции без его согласия. Такие звонки позволяют бороться с мошенниками, помогают клиентам сохранять средства и понять, что в отношении их совершаются мошеннические действия. Поэтому эти звонки нельзя относить к категории спама, пояснял он.