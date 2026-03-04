Хотимский призвал дать банкам право обходить запрет на спам-звонки

Хотимский призвал дать банкам право обходить запрет на спам-звонкиОни должны совершать только важные вызовы
Банкам «абсолютно обоснованно и необходимо» разрешить обходить самозапрет граждан на получение массовых звонков, для того чтобы они могли совершать именно операционные и риск-критичные звонки. Об этом «Ведомостям» сказал совладелец и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Банки обязаны соблюдать запрет, но контроль должен оставаться за ними самими и Роскомнадзором, а не за операторами связи, подчеркнул он.
Предложение разрешить банкам обходить запрет абонентов на получение массовых обзвонов, или спам-звонков, содержится в проекте поправок в закон «О связи». Сенаторы Николай Журавлев, Анатолий Артамонов и Артем Шейкин направили его председателю комитета Госдумы по информационной политике Сергею Боярскому 20 февраля, писали «Ведомости».
С 1 сентября 2025 г. вступили в силу поправки к закону «О связи», которые разрешили абоненту установить самозапрет на массовые звонки информационного и рекламного характера. Под массовыми звонками подразумеваются робообзвоны и автообзвоны с участием человека, которые в большом количестве совершают колл-центры.
Сама идея самозапрета на массовые звонки абсолютно здравая, считает Хотимский: люди устали от бесконечного рекламного спама и имеют право контролировать канал связи с собой. Проблема в том, что первая редакция закона фактически не разделила «спам» и критичные сервисные коммуникации банка, прописанные в законе о банках, указывает он. Таким образом, под определение массовых звонков попали и легитимные звонки по предотвращению мошеннических операций и подтверждению/отмене подозрительных транзакций, звонки, связанные с идентификацией и верификацией клиента в дистанционных каналах, а также звонки – уведомления о предстоящих платежах и проч., перечисляет Хотимский.
В результате банк формально обязан был прекратить многие типы исходящих контактов, даже если речь шла не о продаже продукта, а о защите клиента или исполнении договора, сетует Хотимский. Это ухудшило качество банковского сервиса, затронуло права обеих сторон договора – и заемщика, и кредитора, указывает он. «Клиент иногда просто не получал ключевую информацию о долге, о риске мошенничества, о блокировке карты, а банк – легитимный инструмент коммуникации с клиентом», – пояснил банкир.
Аналогичную позицию выражал и представитель Т-банка, отмечая, что важно исключить из массовых вызовов те, которые осуществляются в случаях, «прямо предусмотренных законом», например в целях проверки сведений о клиенте, процедур противодействия мошенничеству. Такие звонки не являются спамом, поэтому неправильно ставить их в один ряд – клиентам во многих случаях важно их получать, указывал он. В качестве примера представитель Т-банка приводил требования 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым банк обязан уведомить клиента в случае выявления операции без его согласия. Такие звонки позволяют бороться с мошенниками, помогают клиентам сохранять средства и понять, что в отношении их совершаются мошеннические действия. Поэтому эти звонки нельзя относить к категории спама, пояснял он.
Но операторы связи были не согласны с такой позицией. По словам представителя Т2, предлагаемые поправки неконтролируемым образом расширяют перечень звонков, в том числе открывают поток мошеннических вызовов. Если разрешить банкам обходить запрет, то это полностью перечеркнет достижения по борьбе со спамом и цели защиты граждан, которые ставит государство, говорил представитель МТС. Представитель «Билайна» разделял позицию коллег, отмечая, что подобные исключения приведут к существенному снижению эффективности мер по борьбе c нежелательными вызовами абонентов.