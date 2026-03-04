Хотимский призвал дать банкам право обходить запрет на спам-звонки

Аналогичную позицию выражал и представитель Т-банка, отмечая, что важно исключить из массовых вызовов те, которые осуществляются в случаях, «прямо предусмотренных законом», например в целях проверки сведений о клиенте, процедур противодействия мошенничеству. Такие звонки не являются спамом, поэтому неправильно ставить их в один ряд – клиентам во многих случаях важно их получать, указывал он. В качестве примера представитель Т-банка приводил требования 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым банк обязан уведомить клиента в случае выявления операции без его согласия. Такие звонки позволяют бороться с мошенниками, помогают клиентам сохранять средства и понять, что в отношении их совершаются мошеннические действия. Поэтому эти звонки нельзя относить к категории спама, пояснял он.