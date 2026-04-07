В Москве хотят протестировать доставку гуманоидами

В Москве хотят протестировать доставку гуманоидамиМашины будут подниматься по ступенькам и вручать посылки
Антропоморфные роботы могут начать доставлять грузы до квартир в нескольких районах столицы до конца 2026 г. С такой инициативой выступил Институт робототехнических систем (создан на базе НИУ ВШЭ в декабре 2025 г. в партнерстве с группой компаний ЭФКО). По словам директора института Ростислава Ковалевского, институт начал обсуждать возможность такой доставки с властями города.
По словам Ковалевского, в ходе эксперимента институт протестирует антропоморфного робота Arcus собственной разработки. Себестоимость составляет в среднем 1,8 млн руб., из которых самой капиталоемкой частью являются две кисти рук – 825 000 руб., сообщил Ковалевский «Ведомостям». Презентация рободоставщика прошла на фестивале робототехники в НИУ ВШЭ.
