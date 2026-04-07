В Москве хотят протестировать доставку гуманоидами

Антропоморфные роботы могут начать доставлять грузы до квартир в нескольких районах столицы до конца 2026 г. С такой инициативой выступил Институт робототехнических систем (создан на базе НИУ ВШЭ в декабре 2025 г. в партнерстве с группой компаний ЭФКО). По словам директора института Ростислава Ковалевского, институт начал обсуждать возможность такой доставки с властями города.